Под Часовым Яром российские самолеты накрыли огнем свою же пехоту 1 7.04.2024, 9:27

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Офицер ВСУ не исключил, что летчики специально получили такой приказ.

Под Часовым Яром на Донетчине российские самолеты-штурмовики накрыли огнем свою же пехоту. Пилоты могли получить такой приказ, ведь сегодня в войсках РФ все активнее используются заградительные отряды, которые не позволяют оккупантам сбежать с поля боя.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона 7 апреля. По его словам, оккупанты для своих наступательных действий задействуют как пехоту при поддержке бронетехники, так и авиационной составляющей.

«Непосредственно на поле боя появляются их штурмовые самолеты. Однако все их атаки были отбиты. Они не просто отошли, а просто убегали», – сказал Калашников.

Он добавил, что под Временным Яром российские самолеты-штурмовики нанесли огненное поражение по своей же пехоте, пытавшейся покинуть поле боя.

«Не знаю, была ли у пилотов такая команда или приняли своих за чужих, но то, что у них действуют эти заградительные отряды, это давно точно известно, это мы могли наблюдать, когда они еще штурмовали Бахмут», - рассказал пресс-офицер.

Под Часовым Яром российские самолеты накрыли огнем свою же пехоту: Калашников рассказал, что происходит в рядах врага

Олег Калашников не исключил, что российские летчики получили приказ ударить по своим:

«Сегодня у них только усиливается такое явление, как бросать в бой своих частично мобилизованных и не давать им возможности вернуться, то есть ставить их в такой тупик. Поэтому возможно, что такое огневое нанесение именно аивацией это было по приказу».