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«Себя ценю, но и с людей драть в три шкуры не хочу»

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  • 7.04.2024, 9:34
  • 5,236
«Себя ценю, но и с людей драть в три шкуры не хочу»

Белорусы попросили мастера сделать цену на свои изделия дороже.

Один из белорусов опубликовал в TikTok собственные изделия из древесины, которые он выставил на продажу. Казалось бы, что тут такого? На ролике отчетливо видно 4 деревянных стула с высокой спинкой и... цена в 50 рублей за штуку. Пользователей такая стоимость возмутила.

В комментариях под видео, которое собрало более 400 тысяч просмотров, люди советовали мастеру «ценить свой труд» и «сделать хотя бы по 90 рублей». Абсолютное большинство считало, что так дешево продавать нельзя.

«Доведите до конечного результата (пропитка, лак) — и рублей по 120 будут как горячие пирожки разлетаться», — посоветовал один из белорусов, на что автор ответил:

«Не все могут себе позволить стул за 120 рублей».

Кто-то из пользователей призвал мастера ценить то, что он делает, а белорус ответил:

«Я ценю, но и с людей драть в три шкуры не хочу».

Были, однако, и те, кто считал такую цену оправданной:

«А в чем прикол покупки? Отдать 50 рублей за изделие, потом еще шлифовать день, купить пропитку, масло, и несколько дней еще потратить. Не проще 90 рублей отдать за готовое изделие и не заморачиваться?»

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