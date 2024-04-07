Как выглядит авиабаза в Морозовске после атаки дронов: новые спутниковые снимки 7.04.2024, 9:42

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Коллаж: 24tv.ua

Россияне изменили расположение самолетов, чтобы скрыть последствия удара.

В сети опубликованы новые снимки аэродрома в российском Морозовске, который пострадал от атаки дронов.

Из публикации видно, что россияне изменили расположение самолетов после атаки.

Оккупанты возможно пытались скрыть последствия атаки, перемещая технику.

В ночь на 5 апреля на аэродроме «Морозовск», что в Ростовской области РФ, прогремели взрывы. В сети появились новые спутниковые снимки, как выглядит военная авиабаза после атаки дронов.

Опубликовали кадры в телеграм-канале «Крым.Реалии».

На первом снимке, который датирован 4 апреля 2024 года, на авиабазе расположены российские самолеты.

На новых спутниковых снимках от 6 апреля видно выгоревшую землю, очевидно, после атаки дронов. В сети отмечают, что поврежденных или выгоревших самолетов также на фото не видно. Однако, стоит заметить, что россияне изменили расположение истребителей. Так, в 2 местах на аэродроме стало меньше самолетов.

Стоит заметить, что оккупанты могли скрыть последствия атаки дронов на аэродром – враг мог оперативно переместить борта в здания, чтобы повреждений не было видно.