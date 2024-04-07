Bloomberg: Байден одержал важную победу над Трампом 2 7.04.2024, 9:51

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О чем идет речь?

В марте президент США Джо Байден собрал более 90 млн долларов на свою предвыборную кампанию и Демократическую партию, превзойдя результат республиканского кандидата Дональда Трампа и увеличив свое финансовое преимущество над ключевым оппонентом гонки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению избирательного штаба действующего главы Белого дома, он и его партия закончили март со 192 млн долларов наличности в кассе, что является самой большой суммой, собранной демократами на данный момент. Это более чем вдвое больше, чем 93,1 млн долларов, о которых Трамп и Республиканская партия заявляли в конце марта.

Байден получил самую большую на сегодняшний день сумму от мелких доноров, побив установленные в каждом из предыдущих четырех месяцев рекорды. Кампания удвоила размер своего списка рассылки и увидела вдвое больше взаимодействия с теми, кто получает ее электронные письма и текстовые сообщения.

Кроме того, присоединились доноры с «глубокими карманами». Так, в марте на одном из мероприятий в Нью-Йорке, при участии Байдена и экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, было собрано 26 млн долларов.

С момента выдвижения своей кандидатуры на переизбрание в апреле 2023 года, Байден собрал более 422 млн долларов. Как действующий президент, имевший лишь номинальную оппозицию на праймериз, он смог накопить деньги для всеобщих выборов. Тем временем Дональд Трамп соревновался в течение дорогостоящего сезона праймериз, отбиваясь от соперников, среди которых губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший посол США в ООН Никки Хейли.

В марте 704 тыс. доноров сделали 864 тыс. взносов, а самая большая дневная сумма, собранная Байденом, составила 10 млн долларов после его речи «О положении страны». Конкурс на участие в мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке принес от простых жертвователей 9,5 млн долларов.

«Деньги, которые мы собираем, являются историческими, и они пойдут на критически важную работу по построению победной кампании», - заявила менеджер кампании Джули Чавес Родригес, указывая на офисы кампании по всей стране, расширение штата в штатах, где состоятся выборы, а также на программу платных средств массовой информации.

Байден надеется воспользоваться юридическими проблемами Трампа, которые включают четыре уголовных обвинения, «съевших» часть его «боевого запаса», пишет Bloomberg.

В субботнем сообщении о сборе средств, кампания Байдена рекламировала его привлечение мелких доноров, - характерную черту сбора средств для Трампа в прошлом, - и заявила, что его оппонент находится во Флориде, «собирая чеки от нескольких миллиардеров, которые хотят снизить налоги».

В то же время Трамп, который только в середине марта начал сбор средств для Национального комитета Республиканской партии, собрал 65,6 млн долларов, но настроен собрать еще больше.

Организованное миллиардером Джоном Полсоном в субботу, 6 апреля, мероприятие в Палм-Бич, на котором присутствовали спонсоры, выписывавшие шестизначные чеки, принесло Трампу 50,5 млн долларов. До того, как он получил номинацию и начал собирать деньги для Республиканского комитета и партий штатов, Трамп мог принять лишь 3300 долларов от частных лиц на свою кампанию. Теперь он может получить 814 600 тыс. долларов от одного донора.

Финансовые проблемы Трампа

Дональд Трамп столкнулся с серьезными финансовыми проблемами в своей предвыборной кампании из-за ряда возбужденных в отношении политика уголовных дел.

Наиболее «затратным» оказалось дело о гражданском мошенничестве. 24 февраля судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон официально обязал Трампа уплатить 454,2 млн долларов судебных штрафов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом. Адвокаты политика заявили о невозможности оплатить такую сумму.

Трамп подал апелляцию на это решение. 25 марта апелляционный суд приостановил решение Верховного суда штата Нью-Йорк и обязал политика внести в течение 10 дней залог на сумму 175 млн долларов, что гарантировало иммунитет от ареста его активов.

В понедельник, 1 апреля, Трамп внес документы о залоге на 175 млн долларов, гарантируя, что прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс не арестует ни одного из его активов или банковских счетов во время апелляции.

Однако Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил поданные документы и запросил у Трампа его текущий финансовый отчет.