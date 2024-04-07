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Лукашенко ждет печально бредущего Дугина

  • Дмитрий Зотиков
  • 7.04.2024, 10:11
  • 1,988
Лукашенко ждет печально бредущего Дугина
Фото: Getty Images

Пора валить.

Дамба - это не просто гидротехническое сооружение. Это еще и символ. Защитный барьер между населением и чем-то диким и необузданным.

Дамба - это скрепы. Это барьер между прогнившим Западом и чистой как слеза комсомолки Россией.

Разрушение дамбы - это катастрофа. Войска НАТО хлынут аки воды реки Урал. Неся свой культурный код вместе с поп-музыкой взамен церковного пения. И снова воссияет знамя МакДоналдса, и прогонят вороги «Вкусно и точка».

А философы Дугин и Проханов печально побредут по пыльной дороге Истории в деревню Старые выселки. Где их уже будут ждать растапливая печку Дмитрий Медведев и Саша Лукашенко. С бутылкой самогона и шматом белорусского сала.

Дмитрий Зотиков, «Телеграм»

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