Лукашенко ждет печально бредущего Дугина
- Дмитрий Зотиков
- 7.04.2024, 10:11
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Пора валить.
Дамба - это не просто гидротехническое сооружение. Это еще и символ. Защитный барьер между населением и чем-то диким и необузданным.
Дамба - это скрепы. Это барьер между прогнившим Западом и чистой как слеза комсомолки Россией.
Разрушение дамбы - это катастрофа. Войска НАТО хлынут аки воды реки Урал. Неся свой культурный код вместе с поп-музыкой взамен церковного пения. И снова воссияет знамя МакДоналдса, и прогонят вороги «Вкусно и точка».
А философы Дугин и Проханов печально побредут по пыльной дороге Истории в деревню Старые выселки. Где их уже будут ждать растапливая печку Дмитрий Медведев и Саша Лукашенко. С бутылкой самогона и шматом белорусского сала.
Дмитрий Зотиков, «Телеграм»