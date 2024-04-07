Бойцы «Азова» показали, как разбили вражескую колонну и захватили российский танк

Бойцы «Азова» показали, как разбили вражескую колонну и захватили российский танк1
- 7.04.2024, 10:18
Оккупанты потерпели поражение во время штурма под Тернами.
Воины бригады «Азов» показали, как совместно с бойцами бригады ДШВ разбили вражескую колонну и захватили новый танк оккупантов.
«Азовцы» сообщили, что в результате неудачного штурма россиян под Тернами оккупанты потеряли 11 единиц техники. Сами же «азовцы» захватили трофеем вражеский танк.
«Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении.
Бойцы 12-й бригады «Азов» и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. Десант и экипажи вражеских машин спасались бегством, бросая технику. Всего в течение штурма уничтожено более 50 оккупантов», — рассказали в бригаде.
Кроме того, говорится в сообщении бригады, бойцы «Азова» захватили и безопасно доставили в тыл собственных сил новый Т-72Б3М.