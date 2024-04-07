Бойцы «Азова» показали, как разбили вражескую колонну и захватили российский танк 1 7.04.2024, 10:18

Оккупанты потерпели поражение во время штурма под Тернами.

Воины бригады «Азов» показали, как совместно с бойцами бригады ДШВ разбили вражескую колонну и захватили новый танк оккупантов.

«Азовцы» сообщили, что в результате неудачного штурма россиян под Тернами оккупанты потеряли 11 единиц техники. Сами же «азовцы» захватили трофеем вражеский танк.

«Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении.

Бойцы 12-й бригады «Азов» и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. Десант и экипажи вражеских машин спасались бегством, бросая технику. Всего в течение штурма уничтожено более 50 оккупантов», — рассказали в бригаде.

Кроме того, говорится в сообщении бригады, бойцы «Азова» захватили и безопасно доставили в тыл собственных сил новый Т-72Б3М.