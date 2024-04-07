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В Минске возник огромный дефицит медиков

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  • 7.04.2024, 10:27
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В Минске возник огромный дефицит медиков

Сколько и каких врачей не хватает?

Столичным медучреждениям сейчас не хватает врачей общей практики, лабораторной диагностики, рентгенологов, педиатров, детских оториноларингологов и травматологов. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, пишет агентство «Минск-Новости».

По словам Юркевича, в целом потребность в кадрах в столичном здравоохранении такова: вакантны должности 2300 специалистов со средним медицинским образованием и 1 300 — с высшим.

Он отметил, что в каждом учреждении ситуация с кадрами отличается, но в целом больше всех нужны педиатры и врачи общей практики. Что касается педиатрии, здесь востребованы узкие специалисты. По словам чиновника, «точечно проблема решается». К примеру, в 22-й детской поликлинике вскоре приступит к работе невролог, который заканчивает интернатуру. Также проходит переподготовку по оториноларингологии врач-педиатр. В мае он выйдет на работу.

— В Минске укомплектованность (по физическим лицам) врачами составляет 79%, коэффициент совместительства — 1,17, — отметил Юркевич. — Работниками со средним медицинским образованием организации здравоохранения укомплектованы на 74,6%, коэффициент совместительства — 1,27.

Председатель комитета по здравоохранению обозначил варианты решения кадрового вопроса: увеличение целевого набора в медицинские колледжи, в том числе на базе 9 классов, а также в Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ). Кроме того, привлечь кадры можно оплатой труда, предоставлением жилья, хорошим соцпакетом, возможностью самореализации в профессии. По словам чиновника, огромное значение имеет и доброжелательная атмосфера в коллективе.

Напомним в начале года СМИ уже писали, что в Беларуси сохраняется дефицит медиков. В целом по стране тогда требовалось более 4750 врачей-специалистов и 3860 медсестер. Это следовало из данных общереспубликанского банка вакансий.

Решить проблему с нехваткой медиков в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, уровень зарплат (они ниже, чем средние по стране), а также задержания и «посадки» медиков. Среди вариантов, как решить кадровый вопрос в медицине, обсуждаются кардинальные решения. К примеру, увеличить срок обязательной отработки для выпускников, которые обучались на бюджете.

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