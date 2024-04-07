Шольц объяснил, при каком условии Путин выведет войска из Украины 17 7.04.2024, 10:35

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Олаф Шольц

Политик озвучил свою формулу для Европы.

Запад должен продолжать поддерживать Украину, противостоящую полномасштабной вооруженной агрессии России. Именно такая поддержка станет лучшим способом предотвратить дальнейшую эскалацию и, в частности, потенциальное вооруженное противостояние между РФ и НАТО.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на встрече социал-демократических партий Европы в Бухаресте, пишет Reuters.

Политик подчеркнул: «эффективное сдерживание» в конце концов заставит российского диктатора Владимира Путина понять, что он не сможет выиграть на поле боя, что, соответственно, приведет к выводу российских войск из Украины и завершению войны.

В своем выступлении Шольц подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать поддержку Украине – и призвал делать то же самое другие страны Европы. Ведь такая поддержка, по его мнению, может помочь предотвратить Третью мировую войну.

По мнению Шольца, лучшим способом предотвратить любую эскалацию вплоть до возможной войны между РФ и НАТО, является «эффективное сдерживание».

«Война в Украине истекает в тот момент, когда (российский) президент (Владимир) Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение лишь тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя», - убежден федеральный канцлер Германии.

За время полномасштабного вторжения России Германия предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 28 миллиардов евро – и останавливаться на этом Берлин не собирается, призывая делать то же правительства других европейских стран. В то же время, Европа должна позаботиться о том, чтобы быть готовой защитить саму себя в случае необходимости.

«Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас. Это также означает отбросить узкие собственные интересы и построить сильную и по-настоящему европейскую оборонную промышленность», – добавил Шольц.