«Бывший муж был ошарашен» 1 7.04.2024, 11:03

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Белорусские пары рассказали о необычных отношениях после развода.

В Беларуси около половины браков заканчиваются разводами. Нередко, расставаясь, люди перестают общаться, но есть и те, кто смог сохранить хорошие отношения. Блог «Люди» поговорил с минчанкой, которая дружит с женой своего бывшего мужа, и с брестчанином, который приятельствует с экс-супругом своей нынешней жены.

Имена собеседников изменены.

«Его спутница взяла отпуск, чтобы отпустить меня на море»

Вероника и Алексей поженились по большой любви. Развод женщина переживала тяжело. К бывшему мужу скопилось много претензий, разговаривать с ним спокойно она не могла. Из отношений Вероника вышла с маленькой дочкой на руках. Каждый приход папы к ребенку превращался для мамы в слезы, истерики, боль. Чтобы справиться с ситуацией, она пошла к психологам. Сменила несколько специалистов.

— У меня был один запрос: «Помогите справиться с внутренней болью». Казалось, я его ненавижу за то, что он лишил меня будущего, которое мы вместе планировали, — описывает непростой период жизни собеседница. — Спустя два года работы над собой я приняла ситуацию и поняла: ответственность нужно разделять. Мы оба строили эти отношения и сделали это так, что произошло то, что произошло. Я вышла на чувство любви к нему, но не как к мужчине, а как к человеку. Пришло осознание, что мы с ним остаемся родителями общего ребенка, и моя задача — всячески способствовать тому, чтобы отец участвовал в жизни дочки.

Примерно через полтора года после расставания Алексей сказал Веронике, что у него появились новые отношения. Первая реакция женщины — боль, ревность и обида: он устраивает свою жизнь, а она в несвободе — маленький ребенок, воспитание которого нужно совмещать с работой. Все это бушевало внутри, а на словах она пожелала ему счастья.

— Несмотря на то, что с нами случилось, Алексей очень адекватный и осознанный. Его быстрее отпустила история с нашим браком, и он просто ждал, когда я успокоюсь и приду в нормальное состояние, — продолжает Вероника. — После терапии его новые отношения я воспринимала легче. А потом была ситуация, что я с ребенком съездила на море. После возвращения поняла: хочу слетать на отдых одна. Позвонила Алексею, попросила, чтобы он хотя бы на четыре-пять дней взял дочку к себе. Он поговорил со своей новой женой, и они ответили: «Можешь поехать на десять дней, мы ребенка посмотрим». Оказалось, его спутница взяла отпуск, чтобы отпустить меня на море. Я считаю, это круто. В тот момент поняла: у него абсолютно адекватная партнерша.

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Первый раз, когда Вероника привезла дочку в новую семью мужа, зайти к ним в квартиру было волнительно. В тот день они познакомились с Кристиной. Вероника объяснила ей, что и как делать для ребенка, спросила, может ли она звонить Кристине, спрашивать о дочери. Та ответила: «Без проблем». Они обменялись телефонами.

— Во время отдыха она писала мне, высылала фотографии, все рассказывала. Они звонили мне по видеосвязи. Понимала, с ребенком все в порядке, — вспоминает Вероника. — Видела, как хорошо она относится к малышке. Причем не потому, что ей хотелось мне понравиться, а просто это нормальная женщина, с которой можно комфортно общаться.

«Сказала Алексею: «Потеряешь ее — будешь дураком»

С тех пор Вероника и Кристина стали понемногу общаться. Все разговоры в основном были вокруг ребенка. А потом случилось так, что у Алексея и Кристины родился сын. Экс-супруга решила отдать молодым родителям детские вещи, кроватку, коляску, которые в ее семье уже были не нужны. Вдобавок положила к ним много игрушек. Пара была ей благодарна. Этот простой поступок сблизил женщин еще больше.

— Мне было изначально понятно: нам делить нечего. Алексей для меня только отец моего ребенка. Я не отношусь к нему как к бывшему мужу и не воспринимаю Кристину как соперницу, — делится наблюдениями собеседница. — После того как я передала им вещи, Кристина, наверное, тоже это почувствовала. Мы созванивались, разговаривали. У нее была послеродовая депрессия, я ее сильно поддерживала, что-то советовала. Она благодарила, что я ее слышу и помогаю.

Позже Алексей стал приглашать Веронику с дочкой на праздники в его с Кристиной семью. Сейчас они без проблем могут все вместе пойти в пиццерию, развлекательный центр или собраться на барбекю. Зовут друг друга на дни рождения. Когда у Вероники появился молодой человек, она представила его бывшему мужу и его жене. У них тоже сложились хорошие отношения.

— Мы с Кристиной дружим порядка девяти лет. Первое время мне было интересно, какую женщину он выбрал. Со временем поняла: очень классную. Однажды сказала Андрею: «Она у тебя замечательная. Тебе очень везет на классных жен (смеется). Если ты ее потеряешь, будешь последним дураком». Я ему всегда повторяю: «Береги Кристину», — говорит Вероника. — Сейчас я с его женой дружу даже больше, чем с ним. Я бы сказала, что мы хорошие приятельницы. Созваниваемся спросить, как дела, что интересного произошло.

По словам Вероники, около года близкое общение бывшей и нынешней жен Алексея напрягало. А потом во время разговора мужчина как-то признался, что ждет от Вероники какого-то подвоха. Она ответила, что у нее нет цели их рассорить.

— Думаю, он очень боялся, что я Кристине расскажу свою версию нашего развода, но мы с ней эту тему не обсуждали, — отмечает собеседница.

В общении Вероники и Кристины сложилось одно важное для обеих правило. Бывшая супруга не рассказывает нынешней ничего о прошлых отношениях с Алексеем. А та не говорит ей о том, что происходит между ними сейчас. Да и вопросов таких они друг другу не задают. Считают эту тему некорректной.

Новые знакомые дружбе женщин удивляются. Сразу спрашивают: «Как такое может быть?» Потом привыкают и реагируют спокойно.

— Ребенок Алексея и Кристины любит дракончиков. Бывает, захожу в магазин, вижу там какие-нибудь красивые маечки и трусики с таким рисунком, набираю Кристину: «Увидела, вспомнила про вас. А какой нужен размер?» Случается, она мне звонит: «Заметила классные кроссовки, думаю, твоей дочке будет супер. Могу ли я ей их купить?» Отвечаю, спасибо, классно. Так мы обмениваемся подарками. Это все очень искренне, — рассказывает Вероника. — Сейчас Алексей счастлив, что мы все можем нормально общаться.

На вопрос, как у нее получилось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и подружиться с его женой, Вероника отвечает:

— Думаю, это какая-то житейская мудрость и наша общая адекватность. Плюс Алексей был заинтересован, чтобы мы нормально общались. У нас с ним нет претензий друг к другу, но есть общий ребенок. Да и Кристина не виновата, что у меня с ним ничего не вышло. С тех пор как мы расстались, прошло уже лет девять. Я вижу, как Алексей меняется, как выстраивает свою жизнь. Как много он работает и сколько внимания уделяет семье. Понимаю, я бы не смогла быть его женой. Кристина же его очень любит, доверяет ему и готова ждать, пока он достигнет своих финансовых высот.

«Позвонил, спросил, не хочет ли со мной работать, он улыбнулся»

В истории Александра все с точностью до наоборот. Мужчина хорошо общается с бывшим мужем своей супруги Игорем. Игорь и Евгения поженились очень молодыми и спустя несколько лет разошлись. У них остался маленький сын Андрей и дружеские отношения.

— Да, молодые, да, разошлись, но все у них было нормально, — говорит Александр. — Знаете, мои родители тоже развелись. Они меня научили, что всякое в жизни случается, но врагов у человека быть не должно.

Александр появился в жизни Евгении спустя три года. Через полгода они съехались. Он сразу знал, что девушка поддерживает контакт с бывшим супругом. Все это, говорит, было настолько «нормально и естественно», что он не заострял даже на этом внимания. Обычно Игорь брал сына погулять или на выходные, в квартиру к семье он при этом не заходил. Александр точно не помнит, как они представились друг другу, но, говорит, общение строилось постепенно: встречи у подъезда, когда передавали друг другу ребенка, созвоны. Все разговоры были по поводу мальчишки. Алименты, школа. Обычно эти беседы были короткими.

— Он мог набрать, спросить, какие у нас планы на ближайшие дни и может ли он забрать Андрея к себе, — приводит пример собеседник. — Я тоже мог ему позвонить, сказать: «Хотим с женой романтик устроить, не против, если привезу к тебе сына на выходные». Это было абсолютно не напряженное общение.

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По словам Александра, Игорь сразу показался ему хорошим человеком. Родные Евгении к ее бывшему мужу тоже нормально относились. У всех вызывало уважение его трудолюбие. Он, отмечает собеседник, мог работать с утра до ночи и в выходные.

Работа Александра и Игоря сблизила. Трудились они в похожей сфере, но в разных организациях. Когда Александр задумал открыть свое дело, первым, кого он захотел позвать в свою команду, стал бывший муж его жены.

— Я позвонил, спросил, не хочет ли со мной работать, он улыбнулся, — не скрывает эмоций собеседник. — По-моему, он был ошарашен, но долго не думал и согласился. Все-таки я ему предложил хорошую вакансию. С тех пор работаем. Сегодня уже дважды ему позвонил.

Мужчины сотрудничают уже несколько лет. По работе общаются часто. Могут поспорить, если не сходятся во мнениях. Из личного обсуждают только, как дела у ребенка, который уже давно превратился во взрослого человека. В остальном сохраняют субординацию.

Другие сотрудники, когда узнают о необычной ситуации в коллективе, шутят: «Больше людей на земле нет, нужно было позвать к себе в команду бывшего мужа жены». Иногда случаются и курьезные ситуации. Как-то на знакомстве с новыми клиентами фирмы находился Андрей. Александр, не задумываясь, стал всех представлять друг другу: «Это Игорь — мой коллега, это Андрей — мой сын». В этом месте он остановился и добавил: «И сын Игоря». Все рассмеялись, пришлось объяснять. Кстати, о сыне. Александра он называет по имени.

— С момента знакомства я принял Андрея как своего и хорошо к нему относился. Мы вместе играли, семьей ездили в путешествие на машине, — рассказывает собеседник. — В жизни ребенка может появиться второй, третий, пятый папа, но все равно биологический отец есть биологический. С ним надо поддерживать отношения. С Игорем сын может на рыбалку сходить, где-то руками поработать. Со мной, например, в кафе посидеть. Из-за того, что у нас настолько разные интересы, у парня никогда не бывает такого, что с кем-то из нас ему лучше, а с кем-то хуже. С каждым по-разному.

Александр и Евгения вместе уже 15 лет. Женщину хорошее общение между мужчинами забавляет. В семье нередко шутят на эту тему. При этом ее бывший и нынешний муж о Евгении никогда не говорят. По словам Александра, он ни разу не ревновал жену к Игорю. Со стороны ее экс-супруга в свой адрес он тоже ничего такого не чувствовал. Тем более у Игоря появилась своя семья.

— Мы не раз говорили, что надо вместе собраться и общаться, но пока наши рабочие отношения так ни во что и не перешли, — отмечает собеседник.

На вопрос, почему у них с бывшим супругом жены получилось построить отношения, собеседник отвечает так:

— Наверное, потому что и он, и я люди адекватные, взрослые. Мы не делали трагедию из бывших отношений. Там не вышло, тут получилось, жизнь продолжается, и к этому нужно нормально относиться.