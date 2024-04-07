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Новый марш на Москву

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 7.04.2024, 11:11
  • 5,324
Новый марш на Москву

Кадыров разворачивать войска точно не станет.

В истории ЧВК «Вагнер» поставлена финальная точка: его остатки переходят под контроль «Ахмата», который является личной армией Кадырова.

Теперь вчерашние кумиры красно-коричневых националистов и любителей «русского мира» будут славить Рамзана Ахматовича и его сына орденоносца.

Более бесславный конец даже трудно вообразить, но после решения Пригожина прекратить свой «марш справедливости» на Москву — судьба повара, а с ней и его детища, были предрешены.

Перед тем как поставить на рулетку все — нужно хорошенько подумать, а уж если решил — ни при каких обстоятельствах не менять своего решения, идя до конца.

Мертвый повар данное неписаное правило нарушил, поэтому вместе со своим проектом отправился в вечное небытие.

К слову, Кремль прошлогоднее восстание так ничему и не научило: вместо запрета на частные армии, Кадырову фактически передали несколько тысяч опытных головорезов.

А ведь глава Чечни по импульсивности покойного хозяина ЧВК даже превосходит.

Случись завтра новый марш на Москву — он вполне способен достичь своей цели. Зная судьбу своего предшественника разворачивать войска Рамзан Ахматович точно не станет.

Но путинский режим на несколько шагов вперед думать не привык, поэтому здесь и сейчас отмечает окончательный разгром экс-мятежных «вагнеров».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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