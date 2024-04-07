Синоптики предупредили белорусов о температурных качелях на предстоящей неделе 7.04.2024, 11:49

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Фото: Charter97.org

Но не как в прошлый раз.

Внезапное, порадовавшее всех белорусов тепло внезапно сменилось дождями. Контрастные погодные явления сбивают с толку, но переживать не стоит, до настоящей теплой весны, если верить синоптикам, осталось совсем немного.

С воскресенья погода возьмет курс на потепление — в Беларусь придет тепло с юга Европы. Воздух начнет прогреваться и достигнет своего пика в среду, явив белорусам майские +22..+25°, уверяют синоптики телеграм-канала Nadvorie.

В Белгидромете на начало недели спрогнозировали «переменную облачность».

Так, в понедельник, 8 апреля, по Беларуси ожидают погоду преимущественно без осадков. Кратковременные дожди возможны пройдут по северу страны, отметили специалисты Белгидромета. В отдельных районах, днем и ночью, спрогнозировали слабый туман. Ночью столбик термометра покажет +5 +12°С, а днем от +18°С по северу Беларуси и до +26°С по юго-западу страны.

В вторник, 9 апреля, погода останется прежней — преимущественно без осадков и кратковременные дожди по северу страны. Температура воздуха ночью +7 +14°С, днем теплые +20 +26°С, считают госсиноптики.

Однако обольщаться не стоит, с той же среды в Беларусь придет холодный фронт с западной Европы и температура вновь снизится, отмечают синоптики телеграм-канала Nadvorie.

«Похолодает, но не как в прошлый раз, а градусов до +12..+15°, что в принципе является нормой для апреля», — считают специалисты телеграм-канала Nadvorie.

Там же отметили, что подобная картина сохранится вплоть до выходных, после чего, в воскресенье, температура опять начнет повышаться.