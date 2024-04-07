Украинские спецназовцы ударили по авто с офицерами РФ 7.04.2024, 13:08

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И рассказали о результатах.

Спецназовцы Нацгвардии Украины ударили с дрона по автомобилю оккупантов на востоке. В нем оказались российские офицеры.

Об этом сообщает Центр спецназначения НГУ «Омега».

«На восточном направлении бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, которое двигалось в направлении вражеских позиций», - говорится в сообщении.

Расчет оказался верным, в авто, где находились российские военные, прилетел FPV-дрон.

«Из радиоперехватов стало ясно, что это были офицеры вражеского подразделения, как итог - один был ликвидирован, еще один ранен», - добавили военные.