Буданов назвал дату и цель нового наступления РФ
- 7.04.2024, 13:53
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Оккупанты «пойдут» на стратегический город.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как «сложную, но контролируемую».
Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD отметив, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая.
«Мы ожидаем, что в конце весны - начале лета активизируются наступательные операции России. Особенно на Донбассе», - отметил Буданов.
По его словам, целью российского наступления будет город Часов Яр Донецкой области.
«Они продвинутся немного ближе к Часов Яру. Они будут двигаться в направлении города Покровск, в стратегическом направлении Покровска», - сказал Буданов.
Отмечается, что Покровск находится примерно в 70 километрах к северо-западу от Донецка на востоке Украины. В то же время, Буданов не ожидает никаких серьезных изменений на фронте до начала этого российского наступления.
«Ситуация достаточно сложная, но она под контролем», - добавил глава ГУР Минобороны Украины.
Несмотря на мнения различных военных экспертов, Буданов считает, что украинское наступление возможно в этом году. Об этом он не желает больше говорить, поскольку ответственность за это лежит на Генеральном штабе.