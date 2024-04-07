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Буданов назвал дату и цель нового наступления РФ

  • 7.04.2024, 13:53
  • 2,156
Буданов назвал дату и цель нового наступления РФ
Кирилл Буданов

Оккупанты «пойдут» на стратегический город.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как «сложную, но контролируемую».

Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD отметив, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая.

«Мы ожидаем, что в конце весны - начале лета активизируются наступательные операции России. Особенно на Донбассе», - отметил Буданов.

По его словам, целью российского наступления будет город Часов Яр Донецкой области.

«Они продвинутся немного ближе к Часов Яру. Они будут двигаться в направлении города Покровск, в стратегическом направлении Покровска», - сказал Буданов.

Отмечается, что Покровск находится примерно в 70 километрах к северо-западу от Донецка на востоке Украины. В то же время, Буданов не ожидает никаких серьезных изменений на фронте до начала этого российского наступления.

«Ситуация достаточно сложная, но она под контролем», - добавил глава ГУР Минобороны Украины.

Несмотря на мнения различных военных экспертов, Буданов считает, что украинское наступление возможно в этом году. Об этом он не желает больше говорить, поскольку ответственность за это лежит на Генеральном штабе.

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