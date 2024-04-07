В Витебской области на военные сборы призвали православного священника 7.04.2024, 14:00

Он является настоятелем храма «Неупиваемая Чаша».

Настоятель храма «Неупиваемая Чаша» в деревне Боровка Владимир Кожановский призван в армию на сборы в рамках проверки боевой готовности.

Православный священник участвует в боевом слаживании 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщает пресс-служба Минобороны.

Владимир Кожановский занял должность инструктора по работе с верующим личным составом. Он «проводит работу по духовно-нравственному воспитанию» военных, которых призвали на сборы из запаса.

Должность инструктора по работе с верующим личном составом появилась в армии 1 ноября. Сообщалось, что на эту должность будут назначать священнослужителей с духовным образованием.