закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебской области на военные сборы призвали православного священника

  • 7.04.2024, 14:00
В Витебской области на военные сборы призвали православного священника

Он является настоятелем храма «Неупиваемая Чаша».

Настоятель храма «Неупиваемая Чаша» в деревне Боровка Владимир Кожановский призван в армию на сборы в рамках проверки боевой готовности.

Православный священник участвует в боевом слаживании 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщает пресс-служба Минобороны.

Владимир Кожановский занял должность инструктора по работе с верующим личным составом. Он «проводит работу по духовно-нравственному воспитанию» военных, которых призвали на сборы из запаса.

Должность инструктора по работе с верующим личном составом появилась в армии 1 ноября. Сообщалось, что на эту должность будут назначать священнослужителей с духовным образованием.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип