Стало известно, как часто белорусы ходят к врачам 7 7.04.2024, 14:13

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И кто из иностранцев лечится в нашей стране.

В 2023 году число посещений врачей на амбулаторном приеме и врачами на дому по стране составило 108,4 млн. При нынешнем населении Беларуси это дает показатель в 11,8 визита на одного человека в год в среднем.

Эти и другие данные приводятся в обзоре Национального статистического комитета, приуроченном к Всемирному дню здоровья.

По данным Белстата на конец 2023 года в Беларуси работало 1394 поликлиники, 558 больниц, в них находилось 70 818 коек краткосрочного пребывания. В медучреждениях трудилось 112 493 средних медицинских работника (это, например, фельдшеры, медсестры) и 41 256 практикующих врачей.

Это дает показатель в 45,1 практикующих врачей и 122,9 медицинского работника на 10 тысяч населения, заявляет Белстат — и приводит европейские страны с меньшими показателями (Испанию, Литву, Болгарию, Италию).

В обзоре также приводится оценка состояния своего здоровья населением в возрасте 16 лет и старше (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; на начало 2024 года). Если верить этим данным, «хорошим» и «удовлетворительным» свое здоровье считают 93,1% населения (93,4% мужчин, 92,9% женщин).

Сообщается, что в 2023 году в 462 санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в Беларуси отдохнули и оздоровились 1 026 000 человек (рост на 9,8% к 2022 году): 81,6% из них были гражданами Беларуси, 18,4% — иностранцами. Из них в 75 санаториях отдохнули 542,6 тысячи: 71% беларусов и 29% иностранцев.

В 2023 году медуслуги в Беларуси оказали иностранным гражданам из 147 стран (число процедур в материалах не приводится). Больше всего медицинских туристов наша страна приняла из России, Казахстана, Латвии, Боснии и Герцеговины и Китая.