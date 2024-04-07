Появились четыре сценария размещения армии Франции в Украине 1 7.04.2024, 14:54

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Швейцарское издание NZZ смоделировало варианты присутствия французских войск в Украине. Наиболее вероятным является вариант размещения иностранной армии в Одессе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями о возможной отправке своих войск в Украину хочет послать сигнал стратегической двусмысленности. Речь идет о том, что Кремль не должен быть слишком уверенным в том, насколько Запад на самом деле устал от войны. Даже если Париж вряд ли решится на такой шаг самостоятельно, угрозы Макрона должны быть подкреплены реальными возможностями. Об этом написало швейцарское издание NZZ.

В статье очерчены четыре наиболее вероятных сценария того, как могут быть применены войска Франции:

Размещение французских войск на севере от Киева, чтобы предотвратить вторжение из Беларуси. При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на фронт восточный и южный фронт.

Войска Франции будут выступать резервами на Запорожском направлении. Это сделает невозможным прорыв российской армии через Днепр.

Размещение войск Макрона к северу от Одессы, чтобы обезопасить ключевой морской порт «Черноморск». Этот сценарий также предусматривает возможность переброски при необходимости войск в соседнюю Молодову.

Дислокация войск в Молдове. Их задача будет поддерживать местную армию в случае провокаций России.

Издание отмечает, что во французской столице пока не озвучивают конкретных намерений относительно своего военного присутствия в Украине. Впрочем, от высокопоставленных лиц страны чаще всего звучит сценарий именно присутствия в Одессе.

"Первый и третий варианты были бы прежде всего стратегическими и имели бы политический символизм: в случае российского прорыва вытеснение украинского правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским было бы первоочередной задачей. Если бы Франция смогла защитить столицу Украины Киев от захвата, быстрой победы Кремля можно было бы предотвратить", — считает автор материала.

Второй вариант с размещением сил на Запорожском направлении имеет прежде всего военное значение.

«Если российская армия попытается энергично наступать на юго-востоке, территория к северу от Запорожья станет оперативной ахиллесовой пятой для обороны Украины. Город Днепр является настоящим хабом по всем направлениям страны», — говорится в статье.

Как отмечает издание, в прошлом Кремль лучше понимал признаки силы, чем компромисс. Поэтому военное вмешательство Франции, вероятно, было бы последним шансом Европы предотвратить поражение в Украине и большую войну.