Артиллерия ВСУ «кассетами» разгромила россиян, которые пошли на штурм ночью 1 7.04.2024, 14:23

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Появилось видео.

Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ сорвали ночной штурм россиян, которые планировали захватить позиции украинских защитников.

Видео разгрома противника было опубликовано пресс-службой 45-ой ОАБр.

Враг планировал осуществить незаметный захват позиций украинских военных на Восточном направлении под покровом ночи.

Но благодаря оперативным действиям аэроразведки подразделению удалось своевременно выявить вражескую штурмовую группу и ликвидировать ее.

Следует отметить, что к штурму были привлечены боевые машины пехоты, но некоторые из них были взорваны на ранее установленных минах.

После этого пехота врага начала движение в сторону украинских позиций и была накрыта артиллерией 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Остатки пехоты, продолжавшей хаотическое движение, были взорваны на минных заграждениях, что не позволило им продолжить движение вперед.

Поскольку враг рассчитывал на успешный штурм, неподалеку он развернул полевой состав БК, успешно уничтоженный артиллерией.

Благодаря своевременному обнаружению и обстрелу, вражеский штурм потерпел полную неудачу, а противник понес потери.

Следует отметить, что 45-я отдельная артиллерийская бригада активно ликвидирует оккупантов на Восточном направлении, а также уничтожает редкие образцы техники врага.