СМИ: Израиль ночью вывел почти все войска с юга сектора Газа 7.04.2024, 14:42

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Там осталась только одна бригада ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье отвела почти все военные подразделения с юга сектора Газа. Об этом пишут The Jerusalem Post.

По данным СМИ, после нескольких месяцев боев сейчас на юге осталась только одна бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Этот коридор позволяет ЦАХАЛ проводить рейды в северной и центральной частях Газы, препятствует возвращению палестинцев в северную часть сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь на север Газы.

Радиостанция Kan пишет, что вывод войск не связан с политическим давлением, в том числе со стороны США. О том же заявил представитель ЦАХАЛ в комментарии The Jerusalem Post. Военные также заявили о завершении активной стадии войны, оставляя открытой возможность будущего нового вторжения в Рафах, пишет JPost.

Лидер «Объединенной правой партии» Гидеон Саар заявил, что это отдаляет Израиль от победы:

«Независимо от того, что произойдет в дальнейшем в ходе войны, постоянное сокращение численности войск и интенсивность военного давления в течение последних месяцев отдаляют нас от достижения целей войны. Это напрямую связано с тем, что мы отдаляемся от достижения новой сделки по заложникам», — написал он в соцсети X.

В конце марта Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наступлению ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он сообщил, что Израиль готовится к эвакуации населения в регионе. По его словам, уничтожение ХАМАС в Рафахе «необходимо для победы», без которой Израиль столкнется с «экзистенциальной угрозой». Он не сообщил, когда может начаться наступательная операция.

«Это не займет много времени. Ничто нас не остановит: ни давление США, ни какое-либо другое давление», — сказал Нетаньяху.

В начале марта президент США Джо Байден предостерег Израиль от наступательной операции в Рафахе. По его словам, это станет «красной линией» для Нетаньяху.

Несмотря на это, 15 марта Нетаньяху одобрил план проведения операции в городе Рафах. 22 марта министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль будет штурмовать Рафах даже если это вызовет раскол в отношениях с Вашингтоном.

4 апреля Байден потребовал от премьера Нетаньяху немедленно прекратить огонь в секторе Газа, говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам разговора лидеров двух стран. Дальнейшая политика США по отношению к конфликту будет зависеть от немедленных действий Израиля по гуманитарной помощи и защите гражданских лиц, заявил Байден.