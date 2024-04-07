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Папуасы

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  • Александр Невзоров
  • 7.04.2024, 14:59
  • 3,432
Папуасы
Александр Невзоров

Обнаружен абсолютно схожий менталитет.

Из всех народов планеты, русские, несомненно больше всего похожи на папуасов Новой Гвинеи.

Именно в Меланезии и Индонезии можно обнаружить «менталитет», абсолютно сходствующий с русским.

Конечно, есть незначительные культурологические нюансы, но в принципиальных, фундаментальных вопросах русские и папуасы едины.

Когда Маклаю и Фальку впервые удалось побеседовать с новогвинейскими дикарями из племен Короваи, Дугум-Дани и пр., то выяснилось, что все они были абсолютно уверены в своем праве убивать и есть людей.

И Короваи и Дани и Капауку готовы были часами обсуждать рецепты приготовления человечины, спорить о вкусе жареных пенисов, а так же о способах потрошения и фаршировки человеческих туш.

Но ни у одного папуаса никогда не было и тени сомнений в том, что они должны убивать и есть людей.

Каннибализм они считали делом своей жизни, призванием и смыслом.

Сомнение в разумности этого занятия вызывали у папуасов громкий искренний смех.

На видео - православные русские папуасы в студиях федеральных каналов ТВ обсуждают способы съедения Харькова и его вкус.

«Очень большое царство Европы, населенное очень жестокими, агрессивными, пьяными дикарями под управлением порочного и деспотичного правительства».

Это - описание России Британской энциклопедией 1782 года издания.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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