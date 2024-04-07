WSJ: Джонсон готовит таинственный пакет помощи США для Украины 1 7.04.2024, 15:10

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Стали известны детали.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал вынести вопрос о помощи Украине на голосование после возвращения Конгресса США с пасхальных каникул в ближайшие дни. Но как будет выглядеть законопроект и кто его поддержит – остается неопределенным из-за разногласий между республиканцами и демократами относительно помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в феврале Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов при двухпартийной поддержке. Джонсон заявил, что рассматривает возможность разделить помощь Украине и Израилю. Это могло бы максимизировать голоса демократов за Украину, на которую приходится около 60 миллиардов долларов.

Джонсон также публично озвучил несколько политических предложений, которые могут собрать дополнительные голоса: преобразование части помощи Украине в заем, конфискация арестованных российских активов для финансирования восстановления Украины и отмена моратория администрации Байдена на новые проекты по экспорту сжиженного природного газа. Но подробностей мало. Даже некоторые законодатели от Республиканской партии, которые участвовали в обсуждении пакета, говорят, что не видели окончательного текста, пишут авторы.

Они указывают, что даже если Джонсону удастся добиться определенных изменений в политике, они вряд ли смогут подавить несогласие. В сентябре более половины республиканцев Палаты представителей официально выступили против помощи Украине. Опросы показывают, что все больше республиканских избирателей считают, что США делают слишком много для Украины.

Джонсон заявил, что, скорее всего, вынесет законопроект о помощи на рассмотрение Палаты представителей в условиях приостановления действия регламента, что потребует подавляющего большинства в две трети голосов для его принятия. Такой подход сделает его зависимым от демократов, которым, вероятно, придется предоставить около 200 голосов. Эта математика осложняется оппозицией среди некоторых демократов.

Использование замороженных активов РФ

По словам журналистов, среди «нововведений», которые Джонсон также предложил, речь идет о законе РЕПО – двухпартийный закон, который позволит использовать миллиарды долларов из замороженных резервов российского центрального банка, чтобы помочь оплатить помощь Украине.

Хотя использование арестованных российских активов может помочь финансировать Украину, чиновники говорят, что пока это не может заменить западную помощь как основной источник военного финансирования из-за юридических сложностей в юрисдикции, где хранится большая часть денег – ЕС. Использование союзниками этих ценных бумаг, по словам высокопоставленных западных чиновников, тормозится из-за разногласий относительно правовых оснований для таких действий.

Заместитель председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Фрэнч Хилл заявил, что закон о РЕПО позволит США перевести российские активы из категории замороженных в категорию арестованных, а затем разместить их в международном трастовом фонде, который будет подлежать аудиту и требованиям прозрачности.

Помощь в кредит

Другое предложение Джонсона заключается в том, чтобы превратить по крайней мере часть иностранной помощи в заем. «Мы не просто предоставляем иностранную помощь, мы устанавливаем такие отношения, при которых они смогут вернуть ее нам, когда наступит время», – сказал Джонсон.

Республиканские законодатели, участвующие в обсуждении пакета помощи Палаты представителей Конгресса США, говорят, что их внимание было сосредоточено на предоставлении прямой бюджетной поддержки украинскому правительству в виде кредита. Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, заявил, что кредиты Украине и другим союзникам США не должны быть беспроцентными и могут быть отозваны.

«Отмечается, что другие республиканцы настаивают на том, чтобы Палата представителей восстановила упрощенную систему кредитования-лизинга для Украины по образцу программы времен Второй мировой войны, которая позволяла правительству США предоставлять оружие в качестве займа или лизинга. Около двух лет назад Конгресс предоставил администрации Джо Байдена полномочия ускорить предоставление займов или лизинга военного оборудования Украине, но срок действия этих полномочий истек в сентябре, и они так и не были использованы», – говорится в статье.

Газовые торги

По словам журналистов, спикер Палаты представителей Майк Джонсон также пытается связать предоставление помощи Украине с отменой замораживания администрацией Байдена разрешений на новые проекты по экспорту сжиженного природного газа.

Администрация Байдена подверглась критике за решение приостановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. Нефтегазовая отрасль раскритиковала это решение как политический трюк, происходящий в опасное время для союзников США, которые импортируют рекордные объемы американского сжиженного газа, чтобы заменить российский.

Помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает вариант получения от США военного пакета помощи в кредит. Он также прокомментировал возможную передачу Украине замороженных активов России на территории ЕС.

Ранее УНИАН писал, что помощники президента США втайне работают за кулисами, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон смог поставить на голосование пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов – и выжить в политическом плане.