«И главное — нас ввели в заблуждение» 1 7.04.2024, 15:20

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Минчане возмутились из-за новшества ЖКХ.

В подъездах дома № 62 на улице Ангарской в Минске заварили мусоропроводы, а рядом установили современную контейнерную площадку. Но это обрадовало не всех жильцов. О ситуации рассказывает агентство «Минск-Новости».

Собственник одной из квартир Иван Ковалевич обратился в редакцию агентства с жалобой на местное ЖКХ. Он рассказал, что летом 2023 года после капремонта девятиэтажки во всех четырех подъездах законсервировали стволы мусоропровода. Такое решение поддержали жители — с условием, что выбрасывать отходы они будут в контейнеры, которые стоят в мусороприемных камерах. Коммунальщики согласились, но поступили иначе: установили контейнерную площадку за торцом дома на удалении 15−20 метров в направлении ближайшего продмага.

— Это удобно, только если вышел в магазин, можно захватить с собой пакет с мусором и выбросить его по пути. Но дело даже не в расстоянии, — посетовал мужчина. — На площадке в баках копаются бомжи. Материалы, из которых изготовлена конструкция, источают специфический запах. Рядом детский сад. И главное — нас ввели в заблуждение. Сейчас собираем подписи, чтобы вернули вариант с мусорокамерами.

Заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района Елена Коляго удивилась такой жалобе:

— Прошло уже более полугода после того, как по этому адресу установили МКСО (модуль для контейнеров по сбору отходов. — Прим. «Минск-Новости»). С тех пор от жильцов поступали только благодарности.

Как сообщила специалист, при консервации мусоропроводов возможны два варианта организации мест для дальнейшего сбора твердых коммунальных отходов: либо это мусорокамеры с устройством в дверях специальных окошек с качающейся заслонкой, либо контейнерные площадки.

— Мусоропроводы в доме № 62 на улице Ангарской заварили еще до завершения капитального ремонта, — рассказала Коляго. — Первое время жители выбрасывали отходы в контейнеры, которые были выставлены из мусороприемных камер и постоянно находились рядом с входами в подъезды, что не соответствовало санитарным требованиям. Затем в помещениях мусорокамер сделали ремонт, установили новые металлические двери, в которых, кстати, прорезать окошки для выбрасывания пакетов с мусором технически сложно. Одновременно определили место для размещения контейнерной площадки. Оно оказалось очень удачным — при въезде во двор за торцом дома, в шаговой доступности для жильцов, также обеспечен беспрепятственный подъезд мусоровоза к площадке.

По словам сотрудницы ЖКХ, детский сад находится за проезжей частью и в стороне от конструкции для сбора отходов. Схема месторасположения последней согласована с администрацией Заводского района, приезжала комиссия и учитывала разные факторы — технические, санитарные.

— Более того, в ЖКХ района поступали обращения жителей с просьбой обустроить за бюджетные средства современную модульную конструкцию закрытого типа с отсеками для сбора ТКО, вторсырья (стекла, пластика, бумаги) и крупногабаритного мусора. Собственники были об этом проинформированы и никаких претензий не высказывали. Такие МКСО изготавливают из перфорированных либо профилированных металлических листов. Впервые слышу жалобу, что от них исходит какой-то запах, тем более по прошествии месяцев. А так называемые бомжи могут копаться в любых мусорках, это не повод отказываться от цивилизованных способов обращения с отходами, — поделилась подробностями Елена Коляго.

Она обратила внимание, что при рассмотрении вопросов, связанных с консервацией мусоропровода, жильцы дома условно разделяются на три группы: одни против, другие за, но хотят выбрасывать отходы в мусорокамеры, а третьи отдают предпочтение устройству контейнерной площадки. Обычно третья категория самая многочисленная. Поэтому обслуживающие организации проводят собрания и поквартирные опросы, а решение принимается большинством участников совместного домовладения.

Что касается обновленных мусороприемных камер у подъездов девятиэтажки на Ангарской, они могут использоваться для хранения либо коммунального инвентаря, либо — по желанию большинства собственников — детских колясок, самокатов, возможно, и велосипедов, если место позволит. Установить обычный или электронный замок на дверь — это уже технические детали, которые обсуждаются с жителями, резюмировала Коляго.

По данным Минского городского жилищного хозяйства, в 2024 году на придомовых территориях планируется установить 390 модульных площадок для сбора отходов. В первую очередь они пополнят дворы домов, в которых законсервированы мусоропроводы. Также их будут устанавливать на месте существующих стационарных площадок, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии.

За последние три года в столице появилось 507 таких конструкций. На начало 2024-го в столичном жилфонде насчитывалось более 7 тысяч действующих мусоропроводов. За 2016−2023 годы законсервировали свыше 4 тысяч стволов в 1,5 тысячи домах.