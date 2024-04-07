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Дугин совсем сошел с ума

  • Леонид Невзлин
  • 7.04.2024, 15:28
  • 4,824
Дугин совсем сошел с ума

Найдена новая «мать городов русских».

Александр Дугин совсем сошел с ума и заявил, что мать городов русских не Киев (за такое нынче в России можно и сесть), а – внимание! – Иерусалим.

«Иерусалим будет русским городом или его не будет вообще. И кто будет править им, тот будет русским царем», – сказал идеолог «русского мира».

А израильские дипломаты продолжают встречаться с российскими чиновниками, поддерживать отношения.

Раз их не остановило ни нападение на Украину, ни постоянный антисемитизм из уст высшего руководства в Кремле, то и фактическое покушение на израильский суверенитет, вероятно, переживут.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

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