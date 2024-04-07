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В ВСУ показали процесс подготовки танковых экипажей

  • 7.04.2024, 16:12
  • 1,840
В ВСУ показали процесс подготовки танковых экипажей

Видео.

Под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся управлению танками и сотрудничеству между собой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Павлюк рассказал, что подготовка танковых экипажей проходит в учебных центрах Сухопутных войск.

«Танки — главная ударная сила современного войска. Украинский танкист должен быть готов к любым неожиданностям на поле боя. Именно поэтому в учебных центрах Сухопутных войск постоянно идет подготовка танкистов», - сказал командующий.

По его словам, под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся маневрировать, вести огонь с места и с ходу, а также взаимодействовать во время боя.

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