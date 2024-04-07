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Буданов поддержал идею Папы Римского по обмену пленными «всех на всех»

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  • 7.04.2024, 16:25
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Буданов поддержал идею Папы Римского по обмену пленными «всех на всех»

Осталось убедить Россию.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского по обмену пленными в формате «всех на всех».

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном в воскресенье, 7 апреля.

«Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело — убедить Россию», — отметил начальник ГУР.

В то же время Буданов не видит заинтересованности российской стороны в таком обмене.

Он также отметил, что центральным посредником в обмене военнопленными сейчас является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

31 марта Папа Римский в Пасхальном послании призвал Россию и Украину провести обмен пленными по схеме «всех на всех».

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