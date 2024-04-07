Зеленский собрал генералов 1 7.04.2024, 16:40

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ВСУ готовят ответ для российских захватчиков за удары по Харькову.

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком и начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

«На связи с главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства», - отметил Зеленский.

Отдельно президент беседовал с главой СБУ Малышом, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко относительно ударов России по Харькову и восточным регионам Украины.

«Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый», - заявил Зеленский.