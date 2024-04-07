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Фон дер Ляен пообещала дать отпор «друзьям Путина» из ЕС

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  • 7.04.2024, 17:06
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Фон дер Ляен пообещала дать отпор «друзьям Путина» из ЕС

Глава Еврокомиссии начала свою кампанию на выборах в Европейский парламент.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала свою кампанию на выборах в Европейский парламент. Выступая в Греции, она пообещала дать отпор сторонникам российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Euractiv.

«Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Но агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. Через кибератаки, через манипулирование социальными медиа, посредством инструментализации мигрантов», - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, «друзья Путина» в Европе пытаются «переписать историю» и «украсть будущее» европейцев под видом популистов или демагогов. Речь идет об ультраправых партиях в Европе.

«Независимо от того, это AfD в Германии или Assemblement National во Франции, или Konfederacja в Польше, или другие. Названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят украсть наше будущее. В последующие дни, недели и месяцы наша задача — дать отпор», - подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен — ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент. Выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. Они станут первыми после выхода Британии из состава ЕС.

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