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Великобританию и Ирландию накрыл шторм «Кэтлин»

  • 7.04.2024, 17:52
  • 1,688
Великобританию и Ирландию накрыл шторм «Кэтлин»

По всей Британии отменили более 140 рейсов.

Шторм «Кэтлин» с порывами ветра до 70 миль/час (около 31 м/с) накрыл Великобританию и Ирландию, сообщает The Guardian. Накануне, 6 апреля, из-за шторма по всей Британии отменили более 140 рейсов.

Предупреждение о наводнении и ветре и наводнениях выпустили также власти Шотландии, в стране отменяют паромные рейсы, добавляет издание.

В Ирландии под отключение электричества попали 34 тыс. абонентов, к утру 7 апреля без света остаются около 2 тыс. человек, пишет The Irish Times.

Водителей призвали быть осторожными, а «уязвимым» участникам дорожного движения — пешеходам и велосипедистам — посоветовали не приближаться к деревьям и остерегаться летающих обломков.

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