Белорусы собрались в Вязынке встречать весну 2 7.04.2024, 18:26

1,372

Возле дома, в котором родился Янка Купала, водят хороводы и поют народные песни.

Белорусов 7 апреля собрали на «Веснавы фэст» в Вязынке. Праздник организовали Государственный литературный музей Янки Купалы и Студенческое этнографическое товарищество, пишет «Точка».

Фольклорный фестиваль проходит с пасхальным колоритом: у католиков 7 апреля – последний день Пасхальной недели, православные же еще только готовятся к Пасхе.

По древней традиции белорусы «топчаць зямлю, грэюць яе і абуджаюць, клічуць птушак вяртацца з выраю».

Под белорусские песни гости Вязынки водили хороводы, вспоминали весенние народные игры.

Для особо любознательных провели лекции про белорусские пасхальные традиции и сам праздник.

А дети нашли чем заняться на мастер-классах: мастерили птичек из соломы, украшали веточки вербы, раскрашивали яйца воском.

Конечно, не обошлось без ярмарки ремесленников.