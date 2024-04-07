Белоруска приехала из Швеции к родственникам и оказалась в тюрьме 5 7.04.2024, 19:28

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В истории — новые подробности.

Белоруска Галина Краснянская, которую арестовали после возвращения в Беларусь и осудили на пять лет по статье за «участие в вооруженном формировании», будет пытаться обжаловать это решение суда. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда, заметило «Зеркало».

Напомним, 67-летнюю Галину Краснянскую (Коваль) 12 января этого года приговорили к пяти годам лишения свободы.

Рассмотрение апелляции в Верховном суде назначено на 12 апреля. На заседании будут пытаться обжаловать решение Минского городского суда. Как следует из информации на сайте Верховного суда, женщину осудили по ч. 2 ст. 361−3 Уголовного кодекса Беларуси. Речь об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовке либо подготовке лиц к такому участию. Как сообщали ранее правозащитники, скорее всего, осудили за пожертвования белорусским волонтерам или за помощь Украине.

По данным «Нашай Нівы», Галина Краснянская много лет жила в Швеции, была одной из основателей официального сообщества белорусской диаспоры. Вероятно, у нее есть шведское гражданство. При этом она периодически возвращалась в Беларусь, чтобы навестить родственников. Во время одного из таких визитов, предположительно, весной 2023 года, ее задержали в Минске.

Издание сообщало, что, когда женщина жила в Беларуси, она работала в одной из воинских частей, а потом инженером в частной компании.

«С момента основания нашей организации Галина занималась развитием беларусской культуры, пожертвовала частичку себя развитию сообщества белорусов в Швеции, организовывала театральные кружки. Галина — преданная, искренняя белоруска, на протяжении многих лет сохраняющая прочную связь с белорусской культурой. Мы продолжим поддерживать Галину и ее семью», — рассказали в объединении «Белорусы Швеции».