В апреле сдадут два минских долгостроя 1 7.04.2024, 19:38

2,364

Они находятся в Московском районе.

Уже в апреле два новых дома в Московском районе будут открыты для заселения. Об это рассказала глава администрации района Татьяна Колядко, пишут «Минск-Новости».

Речь идет о многоквартирных домах по ул. Щорса, пр. Дзержинского, а также в районе пересечения ул. Прилукской, Глаголева и пр. Жукова.

После того как местные власти взяли на контроль многострадальные долгострои, были составлены четкие графики выполнения работ. По всем объектам ведется еженедельная сверка с заявленным графиком.

Всего же за прошлый год жильцы заселились в девять домов в Московском районе, строительство которых изрядно затянулось. Опять же, не без контроля со стороны администрации района.

Чиновники ежемесячно встречаются с дольщиками и держат их в курсе о ходе работ. Для удобства создали даже чаты с застройщиком, где тот отвечает на вопросы будущих жильцов.