На Зыбицкой за год задержали не менее 10 человек за «лозунги протестного характера»
- 7.04.2024, 20:12
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Всех обвинили в «незаконном пикетировании».
Судья Центрального района Минска Дмитрий Карсюк привел статистику правонарушений на главной тусовочной улице столицы по итогам 2023 года.
За год суд Центрального района рассмотрел не менее десяти дел о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
Задержанных на Зыбицкой обвиняли в «одиночном пикетировании». Карсюк утверждает, что люди выкрикивали «лозунги протестного характера». Задержанным назначали от штрафов до 15 суток ареста, сообщает «Минск-Новости».
Всего на Зыбицкой в прошлом году было совершено не менее 220 административных правонарушений. Большинство связано с нахождением в общественном месте в пьяном виде.
Кроме того, за год в этой локации произошли десятки преступлений, связанных с кражами и драками.