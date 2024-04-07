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На Зыбицкой за год задержали не менее 10 человек за «лозунги протестного характера»

  • 7.04.2024, 20:12
  • 1,436
На Зыбицкой за год задержали не менее 10 человек за «лозунги протестного характера»

Всех обвинили в «незаконном пикетировании».

Судья Центрального района Минска Дмитрий Карсюк привел статистику правонарушений на главной тусовочной улице столицы по итогам 2023 года.

За год суд Центрального района рассмотрел не менее десяти дел о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Задержанных на Зыбицкой обвиняли в «одиночном пикетировании». Карсюк утверждает, что люди выкрикивали «лозунги протестного характера». Задержанным назначали от штрафов до 15 суток ареста, сообщает «Минск-Новости».

Всего на Зыбицкой в прошлом году было совершено не менее 220 административных правонарушений. Большинство связано с нахождением в общественном месте в пьяном виде.

Кроме того, за год в этой локации произошли десятки преступлений, связанных с кражами и драками.

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