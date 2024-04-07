Economist рассказал о новой потенциальной международной валюте 7.04.2024, 20:51

Появляется конкурент доллара, евро и иены.

Сегодня индийская рупия охватывает менее 2% международных валютных операций, хотя это положение индийской валюты непропорционально объему производства продукции и роли индийской экономики, имеющей многочисленные и мощные исторические и современные связи. Она занимает по разным оценкам пятое место в мире.

Официальный Дели ставит прагматические цели – достичь обращения рупии во всем мире, а премьер-министр Индии настаивает на том, что рупия должна стать доступной во всех уголках планеты. В то же время пока большинство политических заявлений не завершались реальными делами, которые повлекли бы за собой превращение рупии в одну из мощных резервных валют мира, считают обозреватели издания Economist. Главная причина – необходимость осуществления значительных реформ в экономике и управлении государством, чтобы обеспечить стабильность валюты и ее привлекательность.

Чем сегодня отличаются международные валюты и денежная единица пятой экономики мира?

Несмотря на то, что американский доллар является безоговорочным лидером валют, есть и успешный евро, британский фунт, швейцарский франк и австралийские, канадские, сингапурские или гонконгские доллары. Эти валюты находятся в иностранных резервах и частных портфелях по всему миру и используются как для торговли, так и для финансовых операций. Теоретически нет никаких причин, почему рупия не должна присоединиться к известной когорте международных валют”, – считают обозреватели.

По мнению авторов, некоторые из фундаментальных признаков международной валюты в Индии уже есть. В частности, в Индии есть активы, которые хотят приобрести иностранцы, что делает рупию потенциальным средством воплощения стоимости за пределами страны. JPMorgan Chase сообщил о намерениях включить индийские государственные облигации в свой индекс развивающихся рынков. Bloomberg принял такое же решение в прошлом месяце. Показатели индийских акций, выросшие за прошлый год на 37% в долларовом эквиваленте, вызвали заинтересованность в экономике этой азиатской страны во всем мире.

Авторы публикации также указывают на наличие сотрудничества с большим количеством иностранных банков, где в 22 странах правительство разрешило открывать специальные счета в рупиях без обычных лимитов обмена.

Япония – успех за десяток лет

Однако у Индии есть и немало препятствий. Прежде всего, необходимо трансформировать экономику страны так, чтобы иностранный бизнес мог управлять разнообразными активами, а финансовые учреждения должны изменить свое направление деятельности и дерегулировать экономику, отменить контроль над потоками капитала и создать чисто экономический подход к регуляции процентных ставок. Эти изменения в Японии в свое время разрушили исключительно экспортоориентированную экономическую модель Японии и взорвали власти бюрократии, создавая прозрачную и доступную бизнес-среду. Хотя иена и не является мощным конкурентом американскому доллару, однако динамика поражает. «В 1970 году 1% японского экспорта продавалось в иенах; в начале 80-х годов – 40%. В 1989 году иена составляла 28% всех валютных сделок. И сегодня он составляет 16%», - пишет Economist.

Кейс Китая – много затрат, а результат неудовлетворительный

В то же время Китай, пытающийся создать из собственной валюты международную, пока добился значительно меньших успехов. До сих пор юань охватывает не более 3% международных транзакций через Swift, несмотря на то, что Китай имеет 17% мирового ВВП. «Относительно закрытая система капитализации Китая, препятствующая свободному движению инвестиций через границы, является основным препятствием для более широкого использования китайской валюты. Капиталы в Индии менее закрыты, но все еще гораздо более защищены, чем в любой стране с мировой валютой», – заключает издание.

В то же время, по мнению авторов публикации, индийская валюта имеет все шансы стать одной из мировых, поскольку у нее есть интересные базовые возможности и меньше локальных особенностей как это у Китая или Японии.

Согласно отчету, опубликованному консалтинговой компанией по недвижимости Knight Frank, количество сверхбогатых индийцев, чье состояние составляет по меньшей мере 30 миллионов долларов, вырастет на 50% в течение пяти лет до 2028 года, что является наибольшим ростом в мире. Международный валютный фонд ожидает, что экономика Индии вырастет на 6,5% в 2024 году, но правительство Моди имеет гораздо более высокую оценку - 7,6% за завершившийся в марте финансовый год.

Продолжительный рост быстро поднимет Индию в рейтинге крупнейших экономик мира. Аналитики Jefferies ожидают, что к 2027 году страна станет третьей по величине экономикой мира по сравнению с пятой сейчас.

Индия также рассматривается как альтернатива Китаю для стран и компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепи поставок, особенно на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином.