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Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие

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  • 7.04.2024, 21:09
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Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие

Фото.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров проверили новое украинское оружие. Речь идет о дронах разных типов, роботизированных комплексах и не только.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Сырский и Умеров ознакомились с новыми разработками украинских производителей.

«Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей», - отметил Сырский.

Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ и другие разработки. Скоро они могут появиться на фронте.

Главнокомандующий отметил важность роботизированных систем, которые помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, речь идет о роботизированных системах для эвакуации раненых.

«Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях», - добавил главком.

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