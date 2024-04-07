Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие

Сырский и Умеров проверили новое украинское оружие1
- 7.04.2024, 21:09
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров проверили новое украинское оружие. Речь идет о дронах разных типов, роботизированных комплексах и не только.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Сырский и Умеров ознакомились с новыми разработками украинских производителей.
«Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей», - отметил Сырский.
Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ и другие разработки. Скоро они могут появиться на фронте.
Главнокомандующий отметил важность роботизированных систем, которые помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, речь идет о роботизированных системах для эвакуации раненых.
«Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях», - добавил главком.