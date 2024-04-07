В Беларусь начнет ездить автобус из Риги 5 7.04.2024, 21:24

2,312

С 10 апреля.

Стало известно, что с 10 апреля начнет курсировать автобус латвийского перевозчика Latlines по маршруту Минск-Рига, сообщает 1prof.by.

Из Минска в Ригу автобусы будут выезжать в 10.00 часов три раза в неделю, по вторникам, четвергам и суббота. По пути к пограничному пункту пропуска «Григоровщина» автобусы будут идти через Бегомль, Докщицы, Глубокое, Шарковщину, Браслав и Верхнедвинск. С латвийской стороны границы автобусы должны будут оказываться в 23.30 часов. До Риги маршрут будет идти через Даугавпилс.

Билеты в Минск продают на автовокзалах в Риге и Даугавпилсе, а также онлайн на сайтах Latlines.lv и Infobus.by. Для определенных категорий пассажиров предусмотрены скидки.

Стоимость билетов из Минска до Риги варьируется от 56 до 35 евро в зависимости от города отправления в Беларуси. Если ехать только до Даугавпилса, то билеты также немного дешевле. Например, от Верхнедвинска до Даугавпилса — всего 30 евро.