Российский Орск на некоторое время останется под водой 12 7.04.2024, 21:26

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Спасатели и синоптики полагают, что наводнение быстро не отступит.

Ситуацию с наводнением в Орске глава МЧС России Александр Куренков, который находится в Оренбургской области, охарактеризовал как критическую. В городе прорвало участок насыпной дамбы, что привело к затоплению части населенного пункта, причем уровень воды в реке Урал поступательно растет, и в ближайшие дни синоптики не прогнозируют улучшения ситуации. С опасностью прорыва дамбы столкнулись и в Кургане. Сильные паводки отмечены в соседнем Казахстане, власти которого заявили о сильнейшем наводнении за 80 лет.

В районе города Орска, по данным местных властей, уровень воды в Урале почти вдвое превышает допустимую отметку (5,5 м) и достиг 9,6 м. Проект дамбы, которую прорвало накануне вечером, был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Из-за потопа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. «Критическая ситуaция сложилась в городе Орске, где произошло рaзрушение защитных сооружений на реке Урaл, – заявил прибывший в регион глава МЧС РФ на заседании областной правительственной комиссии. – Оказaлись подтопленными 4518 жилых дoмов и 4587 приусадебных учaстков», передает «Независимая газета».

По словам министра, в Оренбургской области из затопленных районов эвакуировали более 4 тыс. человек, среди которых 885 детей. В Орске развернуты 11 пунктов временного размещения, способные принять более 8 тыс. человек. В пунктах уже находятся 510 человек, в их числе 116 детей. В районах подтоплений в Орске следует временно запретить продажу алкоголя и не допустить рост цен на продукты, заявил Куренков. Напомним, насыпную дамбу на реке Урал из-за сильного паводка в Орске прорвало 5 апреля, на следующий день вода затопила половину Старого города, а затем произошел прорыв второй насыпной дамбы, что вынудило власти начать срочную эвакуацию граждан. Мэр Оренбурга Сергей Салмин выпустил видеообращение к жителям подтопленных районов региона, призвав людей серьезно отнестись к ситуации, собрать вещи первой необходимости и покинуть зону подтоплений.

Оренбургской области помогают бороться со стихией спасатели из других регионов РФ. Там действует группировка Главного управления МЧС РФ по Оренбургской области, подразделения из Кировской и Московской областей, а также Пермского края. К работам привлекли специалистов Центра по проведению специальных операций особого риска «Лидер», Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и отряда «Центроспас», а также военнослужащих Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.

В Гидрометцентре заявили, что улучшения ситуации в Оренбургской области в ближайшие дни не ожидают. «Теплая погода и снега много, это горный регион, и там очень много рек, – констатировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Таяние снега приведет к тому, что снег будет сходить с более высоких регионов, поэтому сложная ситуация. Сегодня говорить об улучшении половодья не приходится». Как отметил метеоролог, в Приволжском федеральном округе за зиму выпало очень много снега, а также сильно промерзла земля, и тающий снег не впитывается в почву, приводит к повышению уровня рек до опасных отметок.

Отметим, что превентивную эвакуацию жителей садовых товариществ одного из микрорайонов, въезд в которые будет засыпан в рамках укрепления дамбы, начали в Кургане. «В связи с получением уточненных данных от Министерства природы РФ о том, что на территории города Кургана вода придет уже 10–12 апреля, возможно, и раньше, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка», – говорится в сообщении городской администрации.