закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский Орск на некоторое время останется под водой

12
  • 7.04.2024, 21:26
  • 5,738
Российский Орск на некоторое время останется под водой

Спасатели и синоптики полагают, что наводнение быстро не отступит.

Ситуацию с наводнением в Орске глава МЧС России Александр Куренков, который находится в Оренбургской области, охарактеризовал как критическую. В городе прорвало участок насыпной дамбы, что привело к затоплению части населенного пункта, причем уровень воды в реке Урал поступательно растет, и в ближайшие дни синоптики не прогнозируют улучшения ситуации. С опасностью прорыва дамбы столкнулись и в Кургане. Сильные паводки отмечены в соседнем Казахстане, власти которого заявили о сильнейшем наводнении за 80 лет.

В районе города Орска, по данным местных властей, уровень воды в Урале почти вдвое превышает допустимую отметку (5,5 м) и достиг 9,6 м. Проект дамбы, которую прорвало накануне вечером, был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Из-за потопа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. «Критическая ситуaция сложилась в городе Орске, где произошло рaзрушение защитных сооружений на реке Урaл, – заявил прибывший в регион глава МЧС РФ на заседании областной правительственной комиссии. – Оказaлись подтопленными 4518 жилых дoмов и 4587 приусадебных учaстков», передает «Независимая газета».

По словам министра, в Оренбургской области из затопленных районов эвакуировали более 4 тыс. человек, среди которых 885 детей. В Орске развернуты 11 пунктов временного размещения, способные принять более 8 тыс. человек. В пунктах уже находятся 510 человек, в их числе 116 детей. В районах подтоплений в Орске следует временно запретить продажу алкоголя и не допустить рост цен на продукты, заявил Куренков. Напомним, насыпную дамбу на реке Урал из-за сильного паводка в Орске прорвало 5 апреля, на следующий день вода затопила половину Старого города, а затем произошел прорыв второй насыпной дамбы, что вынудило власти начать срочную эвакуацию граждан. Мэр Оренбурга Сергей Салмин выпустил видеообращение к жителям подтопленных районов региона, призвав людей серьезно отнестись к ситуации, собрать вещи первой необходимости и покинуть зону подтоплений.

Оренбургской области помогают бороться со стихией спасатели из других регионов РФ. Там действует группировка Главного управления МЧС РФ по Оренбургской области, подразделения из Кировской и Московской областей, а также Пермского края. К работам привлекли специалистов Центра по проведению специальных операций особого риска «Лидер», Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и отряда «Центроспас», а также военнослужащих Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России.

В Гидрометцентре заявили, что улучшения ситуации в Оренбургской области в ближайшие дни не ожидают. «Теплая погода и снега много, это горный регион, и там очень много рек, – констатировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Таяние снега приведет к тому, что снег будет сходить с более высоких регионов, поэтому сложная ситуация. Сегодня говорить об улучшении половодья не приходится». Как отметил метеоролог, в Приволжском федеральном округе за зиму выпало очень много снега, а также сильно промерзла земля, и тающий снег не впитывается в почву, приводит к повышению уровня рек до опасных отметок.

Отметим, что превентивную эвакуацию жителей садовых товариществ одного из микрорайонов, въезд в которые будет засыпан в рамках укрепления дамбы, начали в Кургане. «В связи с получением уточненных данных от Министерства природы РФ о том, что на территории города Кургана вода придет уже 10–12 апреля, возможно, и раньше, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка», – говорится в сообщении городской администрации.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип