Зеленский: Сейчас Patriot место именно в Украине 7.04.2024, 23:42

Президент Украины призвал партнеров предоставить средства ПВО.

Западные системы противовоздушной обороны Patriot должны сейчас находиться в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 7 апреля.

«Ситуация в Харькове – очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно – авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждой отвечающих за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами», - заявил глава государства.

По словам Зеленского, «совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров».

«И мир, наконец, должен услышать эту боль, которую российские террористы причиняют Харькову, причиняют Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что «быть активными в выполнении этой задачи – это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы».

«Пока Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО», - резюмировал Зеленский.