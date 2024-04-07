закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Сейчас Patriot место именно в Украине

  • 7.04.2024, 23:42
Зеленский: Сейчас Patriot место именно в Украине

Президент Украины призвал партнеров предоставить средства ПВО.

Западные системы противовоздушной обороны Patriot должны сейчас находиться в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 7 апреля.

«Ситуация в Харькове – очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно – авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждой отвечающих за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами», - заявил глава государства.

По словам Зеленского, «совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров».

«И мир, наконец, должен услышать эту боль, которую российские террористы причиняют Харькову, причиняют Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что «быть активными в выполнении этой задачи – это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы».

«Пока Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО», - резюмировал Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип