«А вы ценник видели на рыбу и овощи?» 11 8.04.2024, 2:31

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Белорусы ответили чиновнице, которая обвинила белорусов в том, что они едят много мяса.

Заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова заметила, что белорусы в год в среднем съедают почти центнер мяса — 98-99 кг. При этом рекомендованная Минздравом годовая норма составляет 76 кг, передает «Наша Ніва».

Белорусы предпочитают мясо птицы — 46% такой продукции было реализовано внутри страны, 28% отправили на экспорт. А вот говядину жители нашей страны выбирают редко — 53% произведенного мяса ушло на экспорт и только 2% продали организации торговли и общественного питания.

В тиктоке под новостями об этом белорусы возмущаются: с такими ценами — и не удивительно. Овощи и фрукты в несезон дорогие, рыба и говядина — тоже.

«Мясо… А вы ценник видели на рыбу и овощи?» — возмущаются.

«А что есть надо? Семгу и форель? Так у людей ЗП таких нет».

«Цены на овощи, фрукты, зелень, рыбу с поздней зимы и до июня месяца равны стоимости крыла от Боинга. Этой зимой апельсины — 7,99 руб., яблоки — 4,99 руб., а листовой салат — 22 руб. за 1кг, ранняя редиска — 8-9 руб.» — перечисляют в комментариях.

«Синяя курица дешевле форели и ее на дольше хватит», — грустно шутят.

«Что дешевле, то и едим!!!»

«У нас в Толочине говядины я не видела, только фарш сомнительного качества,а курица и рыба по нашей зарплате. Пусть она ест только травку под своим окошком, если мы много мяса едим».

«Если у нас белорусские огурцы стоят дороже курятины… То да — огурцы можно и за потребление мяса посчитать…» — философствуют.