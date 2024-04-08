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Украинский спецназ уничтожил российскую технику, которую не берут HIMARS и дроны

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  • 8.04.2024, 7:42
  • 26,756
Украинский спецназ уничтожил российскую технику, которую не берут HIMARS и дроны
Фото: Минобороны РФ

Редкая цель.

Украинские спецназовцы нашли в Херсонской области очень большую и дорогую систему установки радиопомех «Поле-21». Это российская система, которая мешает работать украинским дронам и авиации в радиусе примерно 20 километров.

Уничтожение этой редкой цели показал блогер Иван Яковина.

«Кроме того, это «Поле-21» создает купол радиопомех, в котором перестают работать спутниковые сигналы связи. Поймать и уничтожить эту систему в работе очень тяжело, поскольку она глушит все сигналы вокруг: дроны падают, ракеты HIMARS не работают. Украинской разведке все таки удалось это сделать, удалось подловить это «Поле-21», — рассказал Яковина.

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