Доллар или евро – от кого ждать новых рекордов? 8.04.2024, 7:50

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Прогноз по валютам.

Новостной фон этой недели также будет поддерживать волатильность на финансовых рынках. В предыдущем прогнозе мы предлагали обратить внимание на публикацию отчета по инфляции в зоне евро и данные NFP из Штатов. И тот и другой блок статистики не разочаровал, пишет myfin.by.

Инфляция в зоне евро по итогам февраля 2024 года снизилась до 2,4% при 2,5% прогноза и против 2,6% в январе. Это дает основание ожидать от Европейского Центробанка если и не начала смягчения монетарной политики, то смягчения риторики как минимум. Все это будет оценено в четверг 11 апреля по итогам заседания ЕЦБ.

Кроме заседания ЕЦБ в четверг не менее важным событием недели может стать отчет по инфляции в США в среду 10 апреля. Данные рынка рабочей силы в США в прошлую пятницу также указывают на то, что и ФРС находится на пороге принятия решения о переходе к циклу понижения процентной ставки. Практически это может произойти во второй половине – ближе к окончанию 2024 года, но рынок закладывает эти факторы в ценовые котировки уже сейчас.

С учетом сказанного можно полагать, что на текущей неделе сохранится тренд на мягкое снижение курса белорусского рубля на внутреннем рынке. Обменный курс доллара США может увеличиться до USD/BYN 3,265. Российский рубль остается вблизи текущих котировок.