«Для Лукашенко это будет конец» 17 8.04.2024, 8:11

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Белорусский диктатор хочет впечатлить Путина.

Лукашенко делает все, чтобы показать, что он нужен Москве. Такое мнение в интервью для сайта comments.ua выразил глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

— Как политик Лукашенко – беспринципен, делает то, что выгодно ему в данный отрезок времени и в конкретных обстоятельствах, сложившихся в данный момент. Так что он показывает Путину, что верен ему, что готов бросить Беларусь в пламя войны.

Лукашенко прекрасно понимает, что прямая война с Украиной – конец не только его режиму, но и даже такой символической независимости Беларуси как сейчас.

Политолог считает, что Лукашенко пытается впечатлить Путина:

— Он хочет показать Москве, что он ей нужен. Что он действует в формате, который от него хочет Кремль, а именно – военной мобилизации общества.