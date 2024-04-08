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В затопленном российском Орске чиновники устроили вояж на «царском» катере

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  • 8.04.2024, 8:23
  • 9,352
В затопленном российском Орске чиновники устроили вояж на «царском» катере

А жителей города эвакуируют маленькими лодками.

Министр МЧС РФ Александр Куренков устроил осмотр улиц Орска Оренбургской области, затопленного из-за прорыва дамбы, на большом «царь-катере» в окружении чиновников. В это время жителей эвакуировали на маленьких лодках.

Соответствующее видео появилось в одном из российских Telegram-каналов 7 апреля. Ролик сняла женщина, которая радостно встречала представителя Кремля и даже советовала другим помахать делегации чиновников, пишет «Обозреватель».

Руководство российского МСЧ прибыло в аэропорт Орска спецбортом. Министру устроили «экскурсию» на катере внушительных размеров. В вояж отправилось свыше 10 человек – места на VIP-плавсредстве практически не осталось.

Также Куренкова повезли в пункты временного размещения, где находятся эвакуированные россияне.

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