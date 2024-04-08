Лукашенко обманули с полетом в космос? 36 8.04.2024, 12:21

27,104

Диктатору пришлось унизиться за бесполезную услугу.

Госпропаганда безбожно врет, чтобы придать значение полету белоруски Марины Василевской в космос. На деле Лукашенко ничего не выиграл от своей идеи, оставшись в долгу перед Путиным.

На днях в Казахстане приземлились члены экипажа корабля «Союз МС-24», среди которых была и гражданка Беларуси Марина Василевская, которая провела в космосе 14 суток.

Александр Лукашенко, который лично занимался воплощением своей идеи в жизнь, заявил:

«Эмоции самые тяжелые. Потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата».

Тем временем все силы госСМИ и пропагандистов брошены на то, чтобы придать значение полету Василевской в космос. Неадекватность действий режима зашкаливает: по Минску расставили билборды с утверждением «Космос наш».

А вот что написало государственное информационное агентство БЕЛТА:

«Две недели за полетом в космос первой белоруски Марины Василевской следила не только вся Беларусь, но и вся Россия. Да и в остальном мире с интересом посматривали, как представительница небольшой европейской страны, не будучи профессиональным космонавтом, уверенно и мужественно, и при этом очаровательно улыбаясь, преодолевала все сложности космического полета».

UDF объясняет, что в этих утверждения не так.

Василевская – космический турист, в мире о ней не знают

Для начала стоит констатировать, что Василевская – не профессиональный космонавт, а космический турист. Бортпроводница «Белавиа» не могла за довольно короткий срок приобрести необходимые навыки для работы космонавтом, речь шла по большому счету о ее выживаемости и о том, чтобы она не мешала работе других.

Этот факт пропаганда не то, что старательно скрывает, а скорее замалчивает, т.к. иногда все же появляются упоминания, что Василевская – не профи.

Речи о том, что «космос наш», вообще не может идти. Такое утверждение выглядит стебом с учетом всех обстоятельств.

Заявление о том, что за полетом Василевской якобы «следила вся Россия», также сильно преувеличено. Если изучить сюжеты федеральных российских телеканалов, то выяснится, что о полете белоруски говорили несколько секунд.

А говорить о том, что «в остальном мире с интересом посматривали» на полет Василевской, вообще не приходится. Англоязычная страница о ней в Википедии построена на сплошь переведенных сообщениях белорусских и российских госМИ.

В целом в мире вообще не знают о полете экипажа корабля «Союз МС-24». Из того, что удалось отыскать: в сообщении Associated Press о лишь в самом конце коротко упомянули, что Василевская – «первый космонавт своей страны».

Что от этого выиграл Лукашенко?

Ответить на этот вопрос непросто. Вряд ли есть серьезный эффект даже на аудиторию «ябатек». Если представить, что Василевская действительно была бы первым космонавтом Беларуси (а до нее во времена СССР летали Петр Климук, Владимир Коваленок и родившееся в белорусской семье Валентина Терешкова, в современности не стоит также забывать о гражданине России Олеге Новицком), то непонятно, что это дает стране и ее гражданам в XXI веке, когда полеты в космос стали обыденностью.

Василевскую подготовили российские специалисты и совершила она полет благодаря российской инфраструктуре.

О внешнем эффекте говорить вообще не приходится. Продать полет Василевской за достижение режима Лукашенко не получилось.

Между тем Лукашенко признавался, что это событие стало услугой для него со стороны Владимира Путина.

«Путин молодец, помог. Они профинансировали подготовку и запуск. Это, я вам скажу, недешевое мероприятие. Обошлось бы в 70 млн долларов, этот полет. Они молодцы, включили в состав своих, подготовили наших девчонок», — сказал Лукашенко.

Получается, Лукашенко унизился перед Путиным, чтобы Россия профинансировала полет Василевской, но от этого ничего не выиграл. И в следующий раз, когда уже руководитель РФ попросит Лукашенко оказать услугу, ему отказаться будет не с руки.