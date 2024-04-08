Очередь из легковушек на выезд из Беларуси в Польшу установила рекорд 4 8.04.2024, 8:33

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Время ожидания — больше суток.

Более 700 автомобилей простаивает в очередях на выезд из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета, пишет «Зеркало».

Самая напряженная ситуация наблюдается в пункте пропуска «Брест». По состоянию на 08.00 8 апреля, выезда в Польшу здесь ожидало 500 легковых автомобилей. Это рекордный показатель с начала года. Вместе с легковушками пересечения границы ожидает 34 автобуса.

Как сообщают в чатах, время ожидания для легковушек составляет более суток. Один из пользователей написал, что в зону ожидания перед въездом в пункт пропуска «Брест» он встал в 06.00 7 апреля:

«Понедельник, 05.00, еще стоим в зоне ожидания», — поделился водитель.

На литовском направлении стоит 220 легковушек: 130 — в «Каменном Логе» и 90 — в «Беняконях». На выезд в Латвию очередей не наблюдается.

Кроме того в пунктах пропуска простаивает 2500 грузовиков: 840 в «Григоровщине» (Латвия), 860 — в «Беняконях» и 800 — в «Каменном Логе».