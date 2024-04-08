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Как украинские комики издеваются над Лукашенко

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  • 8.04.2024, 12:21
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Как украинские комики издеваются над Лукашенко

В конце юмористических номеров белорусы объединяются с украинцами против агрессора.

Уже более года авторы украинского «Дизель Шоу» создают своеобразный сериал с Лукашенко в главной роли. Удивляет, помимо юмора, хорошее знание ситуации внутри Беларуси и большое внешнее сходство с правителем актера Егора Крутоголова, пишет «Салiдарнасць».

О чем шутят в номерах с Лукашенко?

Создатели «Дизель Шоу» долгое время избегали юмористических номеров на политические темы, но нападение России на Украину и соучастие в военной агрессии режима Лукашенко все изменило.

«Сериал» с Лукашенко в выступлениях «Дизель шоу» начался в декабре 2022 года. С тех пор правителя Беларуси высмеивали в самых разных ситуациях, точно передавая атмосферу внутри страны.

Один из номеров – о неожиданном приезде Лукашенко в белорусскую армию с проверкой. Выясняется, что та крайне непрофессиональна. Правитель возмущается: «Вокруг сплошные идиоты. Где все мыслящие, думающие люди Беларуси?». Силовик ему отвечает: «В тюрьме. По вашему приказанию».

В конце номера, после требования Лукашенко найти виновного и отправить за решетку, неожиданная развязка – сотрудник КГБ отдает команду: «Генерал, арестуйте Александра Григорьевича».

В другой ситуации уставший Лукашенко отказывается записывать новогоднее обращение: «Возьмите мое прошлогоднее обращение, никто не заметит». Подчиненный ему напоминает: «Ага, никто не заметит. Вы во время выборов в 2020 году так сказали, а потом бегали с автоматом без рожка».

Но текстом весь юмор и колорит историй с Лукашенко не передать, лучше посмотреть.

Кто играет Лукашенко и что он думает о правителе Беларуси?

Лукашенко играет украинский шоумен Егор Крутоголов. Уроженец Николаева был одним из создателей команды КВН «Дизель», а около десяти лет назад стал одним из родителей «Дизель Шоу», которое прописалось на телеканале ICTV.

Егор Крутоголов – художественный руководитель юмористической программы, которую также создают бывшие члены белорусской команды КВН «ЧП» Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович. Возможно, благодаря им шоу точно передает атмосферу в нашей стране.

Поражает насколько Крутоголов похож на правителя Беларуси: и внешностью, и поведением, и манерой разговора. Заметно, что украинский шоумен тщательно готовится к пародиям на Лукашенко. И на это у него есть личные причины.

Крутоголов рассказывал, что весной 2022 года ракета упала в 800 метров от дома его семьи под Киевом:

– Было очень громко. Я всех подорвал: «Все вниз!». Малой спал, его за руку тяну. Очень близко, очень громко было. Было очень страшно. Мы под Киевом живем, с белорусской стороны. Конечно, первые минуты, первые часы, когда тебя типает и ты не понимаешь, как жить дальше и что будет с твоей семьей, куда бежать. Но самое громкое — прилет ракеты.

«Я помню, как без остановки летели на нас ракеты, вертолеты с белорусского направления, как заходили танки. Конечно же, мы никогда не забудем, что белорусский диктатор сделал против Украины. Будем его жучить по полной! С каждым номером градус растет, и я не знаю, до чего это может дойти».

Но и помимо номеров с Лукашенко, в «Дизель Шоу» хватает номеров о Беларуси. Создатели четко размежевывают нелегитимный режим Лукашенко, помогающий российским оккупантам, и самих белорусов, не желающих воевать с соседями. До последних украинцы пытаются достучаться.

И все-таки в конце номеров белорусы так или иначе объединяются с украинцами против агрессоров.

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