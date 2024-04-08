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Украинский спецназ уничтожает бронетехнику и оккупантов в Донецкой области

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  • 8.04.2024, 9:39
  • 1,766
Украинский спецназ уничтожает бронетехнику и оккупантов в Донецкой области

Видеофакт.

Операторы подразделения ССО Украины провели разведывательные действия в Донецкой области. Во время разведки была обнаружена бронетехника противника, в частности, БМП и БТР. Об этом в Telegram сообщают Силы специальных операций ВСУ.

С помощью FPV-дронов украинские военнослужащие нанесли огневое поражение по российской технике. После этого воины ССО приступили к уничтожению личного состава вражеской армии.

В результате отработки по позициям противника было уничтожено две единицы БМП и один БТР. Также воины ССО ликвидировали 9 оккупантов. Еще четверо захватчиков были ранены.

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