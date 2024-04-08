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Как стать айтишницей за один год: реальная история белоруски

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  • 8.04.2024, 9:46
  • 2,310
Как стать айтишницей за один год: реальная история белоруски

Несколько лет назад Люба умела лишь делать презентации в Power Point.

Высшее педагогическое и девять лет работы в школе. Все неспроста: Люба с детства мечтала стать учителем. Но личные обстоятельства подтолкнули закрыть дверь в систему образования.

В 2020-м, когда нагрянул коронавирус и значительная часть школьников обучалась на дому, Любовь разрывалась между высокой нагрузкой на работе и осложнениями после ковида у старшей дочери. В итоге женщине все же пришлось уволиться и полностью посвятить себя семье.

Так прошел год, девочка адаптировалась к новой реальности, а Люба задумалась, что делать дальше, пишет tochka.by.

«Я и компьютер – разные полюса»

Конечно, дочка по-прежнему нуждалась в помощи, но количество задач перед мамой снизилось. Любовь быстро поняла: нужно искать место с возможностью трудиться удаленно. Этот факт и отсек ее от мысли вернуться к школьной работе.

«Мой младший брат тогда работал менеджером проектов в одной IT-компании и предложил мне рассмотреть вариант переобучения на тестировщика. Я до сих пор помню, как рассмеялась и сказала: «Братишка, да какой из меня тестер, я и компьютер – разные полюса»», – вспоминает Любовь начало своей истории в IT.

Наша героиня и правда к тому моменту умела лишь работать в Word и делать презентации в Power Point. Но, остыв от шуток по этому поводу, все же задумалась: не попробовать ли свои силы в новом деле? Тем более что целеустремленность и работоспособность всегда были главными качествами Любы.

Где учиться на айтишника

Вместе с младшим братом наша героиня выбрала подходящие курсы: остановились на IT-академии. Обучение стартовало через несколько месяцев, и, чтобы не тратить время зря, Люба начала самостоятельно зубрить теорию.

«Сначала это были ролики Артема Русова в YouTube, потом по совету своей подруги детства, уже работающей в IT, я прочла книгу Романа Савина «Тестирование dot com». И меня так затянуло, что, «съев» ее за пару дней, я прочла и книгу Святослава Куликова «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс»», – перечисляет Люба.

Потом она прошла отбор на бесплатный интенсив по тестированию в украинскую компанию ITEA, где стала получать первые похвальные отзывы. Рвение к учебе было столь сильным, что, не дождавшись начала основных курсов, Люба стала штурмовать и Stepik.

Так, когда начались курсы в академии, девушка уже многое знала. А через месяц получила первое рекомендательное письмо от преподавателя. С ним Люба стала искать работу. И уже на втором месяце пошла на стажировку в Qulix.

Кстати, курсы она окончила более чем успешно – на десятку и стала лучшей среди студентов.

«Что касается мнения многих людей о том, что курсы – пустая трата времени и денег, скажу, что сейчас много бесплатных и очень толковых систем обучения. Да и вообще, не стоит рассчитывать, что вам все пережуют и вложат готовое в голову. Нужно учиться самостоятельно добывать знания», – отмечает собеседница.

Как откликаться на вакансии в IT

Стажировка в Qulix хотя и не была для Любови успешной, но дала ей возможность попробовать себя в настоящем проекте с реальными задачами. Плюс в резюме она смогла добавить три месяца опыта работы. После них ее история в этой IT-компании закончилась.

Дальше Люба не прошла и в этот момент прочувствовала на себе, что такое «мертвый период» в найме IT-специалистов. Хотя все было не так уж и плохо.

К мониторингу вакансий у Любы был свой подход: не откликалась на все подряд, но внимательно изучала обязанности и возможности в каждом предложении.

Исходя из этого составляла резюме и отсылала сопроводительное письмо. Его строила на знаниях о конкретной компании.

По итогу поиска получала как приглашения на беседу, так и отказы. В первом случае готовилась к встрече, во втором – начинала все сначала.

«В Qulix я работала с десктопными и веб-приложениями. После окончания стажировки решила погрузиться в мир мобильного тестирования и на том же Stepik прошла несколько тематических курсов», – описывает свои дальнейшие действия героиня.

Работа мечты и доход

Спустя два месяца поисков Любовь устроилась в польскую компанию Runar. Ее специализация – разработка мобильных приложения для Android и iOS. Влилась быстро, работала удаленно, как и хотела. Но через год поняла, что готова идти дальше, и продолжила поиски.

Вскоре случилось новое предложение по работе: Любу заметила компания ее мечты – Soft Corp.

«Это рай для меня как тестировщика. На проекте я тестирую всевозможные платформы. У меня лучшая команда, отличные условия труда и замечательные перспективы роста», – эмоционально делится своими впечатлениями собеседница.

Бывшая учительница нашла работу мечты. Фото предоставлено героиней материала

Все время, пока искала работу в IT, Люба занималась репетиторством по английскому языку. Зарабатывала неплохо. Хотя в первое время зарплата в IT-компаниях была немного меньше, чем удавалось получить в качестве репетитора.

Сравнивая же доходы учителя в школе и тестировщика, Люба скромно признается: разница ощутимая.

Новички в IT

Сейчас приходить в IT-сферу с нуля за «шальными миллионами» не стоит, уверена Люба. Другое дело, когда «горишь» своей работой.

«Нужно действительно любить то, что делаешь. Это заметят. И помогут, и подскажут, где лучше взять нужную информацию и как ее применить. На мой взгляд, отношение к новичкам везде более или менее одинаковое. Что касается моего случая, то с какими-либо стереотипами я не сталкивалась», – признается героиня.

Она получает удовольствие от каждого дня своей работы, и, даже когда дедлайнов много, Люба устает, но не раздражается. Впрочем, так и должно быть, если трудишься на любимом месте и в хорошем коллективе.

Напоследок Люба призвала быть настойчивыми и целеустремленными всех, кто сейчас на пути к новой профессии.

Семья для Любови не менее важна, чем работа. Фото предоставлено героиней материала

«Я влетела в IT в 38 лет. Без технического образования. С двумя детьми, один из которых был еще дошкольником, а второй болен и требовал много внимания и сил. У меня не было ничего, кроме одержимости миром тестирования. Я влюбилась в него. И просто шла вперед», – напутствует своих будущих коллег Любовь.

Сейчас она не планирует менять работу: чувствует себя на своем месте. Единственное, Любу манит карьерный рост в рамках любимой компании. Амбиций у нее хоть отбавляй, а вкупе с сильным характером это, определенно, ведет к победе.

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