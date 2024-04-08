Путин транслирует бред 6 Ян Валетов

8.04.2024, 9:49

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Основной удар Россия нанесла себе сама.

Чем дольше длится война, тем дальше расходятся ее смыслы для воюющих сторон.

Вернее, смысл сопротивления Украины вражескому вторжению остается неизменным – от успеха этого сопротивления зависит само существование нашей страны, ее государственности, идентичности. Война для РФ и россиян с каждым днем теряет и цели, и смыслы, окончательно становясь тем, чем она и была с самого начала.

Не СВО, не освобождением малороссов от нацистского украинского режима, под пятой которого они корчатся, в ожидании чуда, не войной мужественных россиян с коварным западным НАТО, а обычной колониальной войной, развязанной изжившим себя автократическим режимом. Объяснением существования этого режима.

Эта война была нужна полутораметровому кремлевскому мачо, чтобы водрузить на макушку, прикрытую реденькими волосенками, венец победителя. А так как ни сил, ни способностей сразиться за мировое первенство с реальными противниками, вроде НАТО или Китая, у него нет, то на роль жертвы были намечены территории, которые он посчитал принадлежащими России на основании некого весьма сомнительного исторического права, которым подменил право действующее, международное. Думаю, что греки, скандинавы, балтийцы, поляки и монголы смотрят на российские исторические потуги с недоумением.

Впрочем, вся российская история представляет собой цепь фальсификаций и отчаянного вранья, так что у меня, например, бред, который транслирует Путин и его миньоны, не удивляет. Все законно. Чему учили, как учили, то и получили.

Давно понятно, что цели, поставленные перед Россией не выполнимы в принципе. Что авантюра, затеянная Путиным и его окружением привела к полной потере РФ наработанных десятилетиями связей, рынков, репутационным потерям, к потерям людским, размеры которых нельзя даже оценить приблизительно. Медведев – политический и натуральный недомерок – может сколь угодно грозно хмурить брови и грозить миру ядерными ударами. Основной удар Россия нанесла себе сама. Удар страшный, как мне видится, и смертельный.

Выиграть в этой войне ей не по силам, она проиграла ее в тот момент, как сорвался блицкриг, один в один повторив гитлеровскую ошибку 1941 года.

Переоценив ресурсы и возможности, недооценив силу сопротивления, Путин привел Россию к ситуации, в которой война должна быть вечной. Потому, что окончание войны без достижения поставленных целей, означает конец его автократии, конец режима.

Потерять всё – военный вес, репутацию, международные связи, научный и культурный обмен, место страны, участвовавшей в решениях судеб мира в обмен на неисполненные планы и амбиции... Для любого авторитарного режима это роковая ошибка.

Объяснить сотни тысяч погибших и место на задворках мировой цивилизации собственному народу можно только одним путем – переведя конфликт в затяжной, рассказывая, что завтра, послезавтра, после взятия очередного села из одной улицы или городка на три тысячи жителей, снесенного до основания, усеянного трупами собственных солдат, НАТО и западные наемники, воюющие вместо украинцев, будут посрамлены. И не иначе.

Вот, в следующем месяце. К зиме. К лету. На следующий год! Все для фронта. Все для победы! Убивайте украинцев, поляков, американцев и британцев с англосаксами! Держитесь! Судьба Череповца решается под Майорским! Ну и что, что Одесса посылает нас нах*й? Это русский город! Не отдадим его коварному Западу!

Танец этот бесконечен, конца ему не предвидится. Так как финальные па этой войны, это чечетка на крышке гроба бездарного режима, узурпировавшего власть в стране, приведшего 140 миллионов населения в состояние тупого покорного быдла, не способного к элементарному логическому мышлению.

Война без целей. Война без конца. Война, которая является единственным оправданием существования банды воров и лжецов у руля огромной страны.

Война, смысл которой в войне.

Ян Валетов, Telegram