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«Это большой дефицит в квалифицированных кадрах»

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  • 8.04.2024, 9:52
  • 6,226
«Это большой дефицит в квалифицированных кадрах»

Преподаватель рассказал о двух сферах, из которых бегут работники.

По словам главы Минобразования Андрея Иванца, Беларусь практически полностью переходит на бюджетную форму обучения для педагогов и медиков. Зачем это делают власти?

— Мое предположение очевидное. Сейчас в республиканском банке вакансий более шести тысяч объявлений по запросу «врач» и чуть менее двух тысяч по запросу «воспитатель, учитель, преподаватель», — поясняет в интервью «Филину» преподаватель Сергей Ольшевский. — Соответственно, на мой взгляд, это вызвано тем, что существует большой дефицит в квалифицированных специалистах: врачах и педагогах.

Таким образом система пытается решить эту проблему. Власти борются со следствием, а не работают с причиной. В стране экономический хаос, проблемы. Следствие этого — отток кадров. Появляются вакансии, и вот таким образом хотят привлечь новых специалистов на эти места.

Это чревато тем, что получать образование будут идти немотивированные люди, потому что возрастает количество бюджетных мест, и их будут пытаться всеми правдами и неправдами заполнить. Уровень знаний для поступления на эти специальности, на мой взгляд, будет фактически снижен.

— То есть будут брать всех?

— Количество выпускников равно количеству мест, которые есть в ВУЗах, бюджетных и платных. Власти пытаются повысить привлекательность тех специальностей, где больше дефицит кадров, увеличивая количество бюджетных мест.

Но не будет ли потом отработки в пять и более лет по этим специальностям, никто не скажет. Поэтому, например, я бы не рисковал двигаться по этой траектории, если хочу реально получить конкурентное образование.

Но власти мыслят так, что это поможет им решить проблему. Хотя проблема более комплексная, если смотреть на дефицит в цифрах, то добавление этих сотен бюджетных мест в целом проблему не решит от слова совсем. Потому что людей пенсионного возраста гораздо больше.

Смотрел статистику — в системе образования наблюдается снижение количества молодых преподавателей, преподавателей до 30 лет. При этом растет количество преподавателей в возрасте 55 плюс.

— Раньше у абитуриентов, которые в будущем не хотели отрабатывать по распределению, была возможность идти на платное. Получается, сейчас их этого лишают?

— Смотрите, власти же собирались и платников распределять. Но что-то пошло не так, видно, невозможно просчитать механизмы отработки, потому что это в какое-то рабовладельчество превращается и противоречит здравому смыслу.

Думаю, они будут пытаться таким образом сделать так, чтобы выпускников вузов закрепить за местами.

— Что бы вы посоветовали делать тем, кто хочет стать педагогом? Не получать образование в Беларуси?

— Если человек хочет получить образование педагога, стоит смотреть, где, на его взгляд, это образование дают лучше всего. Мне сложно сказать, дают ли сейчас качественное педагогическое образование в Беларуси или занимаются больше идеологическим воспитанием.

Нужно понимать, какую бы ты специальность ни выбрал, тебе придется конкурировать на международном рынке.

— Вузы увеличили количество бюджетных мест на три тысячи. И это не только для будущих врачей и педагогов. Например, на юрфаке БГУ плюс 130 бюджетных мест. С чем это связано?

— Количество уголовных преступлений фактически не снижается, а количество адвокатов, лишенных лицензии, выросло. Чтобы стать адвокатом, нужно пройти определенный путь. То есть по окончании юридического факультета ты не становишься сразу адвокатом, нужно еще поработать и сдать квалификационные экзамены. Власти пытаются восполнить дефицит.

— В минском медуниверситете на лечебный факультет набирают 340 бюджетников, среди них 238 целевиков. Когда-нибудь было такое количество целевиков?

— Нет. Целевики — это способность закрепить людей на местах после окончания вуза. Это снижение конкурса. И не факт, что при прочих равных эти целевики поступили бы.

На мой взгляд, это негативно будет сказываться на качестве медицинского образования и подготовки. Будут набирать выпускников сельских школ по целевым направлениям. Качество школьного образования в сельской местности ниже, чем качество образования в городах. И разрыв до трех лет достигает.

— В БГУИР на разных факультетах перераспределяют количество платников и бюджетников. Например, минус 45 на платном на факультете компьютерного проектирования и плюс 45 на бюджет. Как думаете, для чего это делается? Айтишников пытаются закрепить таким же образом по распределению?

— Непонятно, почему они так делают. Релокация компаний вызвана другими причинами. И вакансий, и найма, насколько мне известно, особо в Беларуси по этому направлению нет. Поэтому я думаю, это просто такая методика всем перераспределиться. Сокращая количество мест на платном обучении, БГУИР наносит себе финансовый ущерб.

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