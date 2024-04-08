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Дело Геббельса живет

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  • Александр Невзоров
  • 8.04.2024, 10:28
  • 6,480
Дело Геббельса живет
Александр Невзоров

Российская истерика целиком и без изменений списана с его методичек.

Самым темпераментным и фанатичным проповедником многодетности в истории, несомненно, был Йозеф Геббельс, министр скреп гитлеровской Германии.

«Много деток» — это буквальный перевод геббельсовского приветствия и обращения к нации. Геббельс основал и возглавил 16 профильных «обществ», насаждавших многодетность. Вся нынешняя «многодетная» российская истерика целиком и без изменений списана с его методичек.

Примечательно, что все шесть детей Геббельса были убиты своим папой в 1945. Министр скреп очень беспокоился, о том, что его чад возьмут и перевоспитают союзники по антигитлеровской коалиции.

В Российской Империи тоже были многодетные семьи. Но там многодетность диктовалась прагматизмом: приплод увеличивали, что бы хоть кто-то дожил до совершеннолетия. Детская смертность была рекордной.В архиблагополучной семье Ивана Петровича (папа — благочинный) из десяти детей умерли пятеро.

Александр Невзоров, Telegram

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