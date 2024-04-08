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Железнодорожника из Витебска будут судить за разглашение служебной тайны

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  • 8.04.2024, 10:45
  • 5,648
Железнодорожника из Витебска будут судить за разглашение служебной тайны
Николай Мокрица
Фото: t.me/vitebsk_info

Которое повлекло «серьезные последствия».

За разглашение служебной тайны будут судить начальника участка связи Витебской дистанции сигнализации и связи Николая Мокрицу, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 375 (Умышленное разглашение служебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до шести лет колонии.

В 2023 году Николай Мокрица занял первое место в конкурсе молодежных инициатив среди работников магистрали, проходившем в 2022 году.

Он победил в номинации «Молодежная инициатива, направленная на автоматизацию и механизацию производственных процессов» с проектом на тему «Проект мониторинга целостности кабельной сети».

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